Surco: Policía evitó robo de su arma en una intervención a presunto agresor

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Un policía de la comisaría Pumacahua en Surco fue agredido por el familiar de un presunto agresor el cual intentó arrebatarle su arma de reglamento. Tras ponerse de pie, realizó disparos para que el sospechoso no huyera de la escena.

Familiar de agresor intentó quitarle su arma

Un agente de la dependencia policial de Pumacahua casi pierde su arma de reglamento tras intentar detener a un presunto agresor de una mujer, hecho ocurrido durante la tarde de este miércoles 18 de marzo, en el sector de Túpac Amaru de Villa en el distrito de Surco.

Según información del cuerpo de serenazgo del distrito, el hecho inició cuando un hombre habría agredido a una mujer en plena vía pública. Ante los auxilios de la fémina, los agentes policiales acudieron a su rescate.

Es así, cuando el agente policial se dispone a intervenir al presunto agresor. Minutos después, el familiar del presunto delincuente sujeta del cuello al efectivo policial que estaba realizando la intervención.

Producto del altercado, el compañero del agente trató de sumarse a la intervención para separar a la persona que ya tenía en su mano la arma de fuego.

Posteriormente, logran separar el conflicto y el agente policial atacado logró ponerse en pie y esquivar una piedra que fue lanzada directamente hacia su cabeza. Así, inició a disparar para que el principal sospechoso de la presunta agresión no terminará huyendo.

Presunto agresor fue trasladado a la comisaría

El sujeto intervenido fue interceptado, mas minutos antes y en una actitud desafiante indicó al policía que le dispare. Los dos efectivos policiales recibieron diversas piedras pues los familiares del agresor evitaban que este fuera detenido.

Actualmente el presunto agresor se encuentra en el Departamento de Investigación Criminal de Chorrillos. La persona que desafió al agente logró escapar trepando varias viviendas.