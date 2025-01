Midagri: Ministro Manero no pidió que dejen de producir mango, invocó que no siembren más áreas

29/01/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, Luis Llanos, el jefe de Agromercado del Midagri, aclaró la propuesta del ministro Ángel Manero contra la sobre producción del mango.

Durante el diálogo con Katyusca Torres Aybar en Exitosa Te Escucha, Llanos aclaró que indicando que no es necesario que se continuar sembrando en más áreas debido a que el mercado no absorbe todo el volumen que se está produciendo.

"El Ministerio no se ha pedido que se deje de trabajar o producir el mango. Lo que el Ministerio está invocando a los productores, quienes serán libres de decidir, es que, ante una situación en la que el mercado no absorbe todo el volumen que el Perú produce, no tiene mucho sentido invertir en sembrar en más áreas", declaró para nuestro medio.

Aclaración sobre producción de mango

El Ministerio de Agricultura aclaró que no ha solicitado a los productores que dejen de trabajar con el mango, sino que les ha instado a no expandir las áreas de siembra debido a la saturación del mercado. Llanos sostuvo que el Perú produce más mango del que el mercado interno y externo puede absorber; por ello, el Midagri ha sugerido que los agricultores evalúen la rentabilidad de continuar con nuevas siembras de la fruta.

Según indicó, una de las soluciones inmediatas que se está implementando es facilitar la comercialización del mango, a través de un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado. En este sentido, empresas agroindustriales han donado transporte y embalaje para que los pequeños productores puedan llevar su producción a mercados principales, como Lima.

Midagri plantea soluciones para producción de mango

Además, Llanos señaló que el Midagri está trabajando con proyectos a largo plaza que incluyen la construcción de represas y la ampliación de canales de riego en regiones como Piura, con el objetivo de garantizar un suministro constante de agua para la agricultura.

Estas obras, que serán concesionadas a empresas privadas, buscan mejorar la infraestructura hídrica y asegurar la sostenibilidad del sector agrícola. Según el jefe de Agromercado del Midagri, estas soluciones se verán en el futuro.

"Ante que termine el Gobierno, el Ministerio habrá dejado concesionado la construcción, el mejoramiento, la ampliación de represas, varios canales de riego, (...). Esto lo va a dejar enrumbado este gobierno antes del cambio del mando", mencionó.

De esta manera, se dio a conocer que el ministro Ángel Manero no pidió que dejen de producir mango, sino que invocó a que no siembren más áreas debido a que no existe una demanda igualitaria.