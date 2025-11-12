Midis nombra nueva directora del Programa Wasi Mikuna para garantizar alimentación escolar en 2025

12/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) resolvió designar a la ingeniera economista Scarlet Díaz como nueva titular del Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria Wasi Mikuna, el cual está en proceso de extinción. ¿Por qué se da esta medida?

En cumplimiento del decreto supremo que aprobó la extinción de Wasi Mikuna, el Ejecutivo nombró a Díaz Cáceres como directora ejecutiva del programa del Midis con el fin de "garantizar el servicio de alimentación escolar" en lo que queda del año fiscal 2025.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N° D000295-2025-MIDIS y publicada el 11 de noviembre del 2025, con la firma de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica Seguil.

Según el documento, el cargo titular se encontraba vacante, por lo que resultaba necesario designar a la persona encargada de asumir la dirección del programa alimentario de cara a su cierre definitivo.

¿Quién es Scarlet Díaz Cáceres?

Scarlet Esmeralda Díaz Cáceres es ingeniera economista y magíster en gestión pública, con certificación del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE).

Cuenta con una destacada trayectoria en el sector público, especializada en gestión de contrataciones con el Estado, administración pública y evaluación de proyectos sociales vinculados al desarrollo humano y poblaciones vulnerables.

A lo largo de su carrera, se ha desempeñado como gerente general de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), coordinadora de actos preparatorios del Proyecto Especial Legado, y asesora de la Presidencia Ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud). También ha ejercido funciones directivas en el Hospital Emergencia Ate Vitarte y en la Gerencia Regional de Salud del Gobierno Regional de Arequipa.

Líder de etapa final de Wasi Mikuna

Además, Díaz ha laborado en entidades como el Ministerio de Cultura, Agro Rural, Conadis, Foncodes, Cofopri y Provías Rural, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Como nueva directora ejecutiva, la funcionaria asumirá la conducción del proceso de cierre del Programa Wasi Mikuna, velando por la continuidad del servicio alimentario comunitario durante el 2025 y por el cumplimiento de los compromisos administrativos.

El Midis resaltó que esta designación busca "fortalecer las acciones que promueven la alimentación escolar y el desarrollo infantil en el país".

