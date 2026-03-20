MIMP se pronuncia por denuncia contra ministro Ángelo Alfaro: "Exhortamos al MP a actuar conforme a ley"

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) se pronunció ante la denuncia pública en contra del ministro de Energía y Minas (MINEM), Ángelo Alfaro, a través de un comunicado en redes sociales. En él exhorta al Ministerio Público a "actuar conforme a ley" e iniciar las diligencias de corresponder en este caso.

MIMP se pronuncia por denuncia contra Alfaro

En un nuevo comunicado publicado por el MIMP, el ministerio se pronunció ante la grave denuncia que involucra al titular del MINEM tras la denuncia presentada a través de un medio de comunicación por la señora de iniciales J.C.P.

En el escrito indican rechazar toda forma de violencia contra la mujer, por lo que indican que "nada lo justifica". Además informan que no se registran procesos penales o judiciales vigentes por el presunto caso de abuso sexual, hecho "ocurrido hace más de 20 años", precisan.

"Al no registrarse procesos penales o judiciales vigentes vinculados a los hechos, ocurridos hace más de 20 años, exhortamos al Ministerio Público a actuar conforme a ley, y, de corresponder, iniciar las diligencias respectivas para el esclarecimiento del caso", indican.

🔴#Comunicado | El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informa: pic.twitter.com/Am9I0FRLBd — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) March 20, 2026

Exhorta al MP y PJ a actuar

Debido al transcurso del caso, el MIMP indican que corresponde que la denuncia sea investigada y esclarecida. Por ello, solicita al Ministerio Público que actúe conforme a ley con el fin de iniciar diligencias si el caso lo amerita.

Además, añadió que corresponde que las instancias competentes del sistema de justicia vean el caso sin ningún tipo de interferencia del Poder Ejecutivo.

"Corresponde que los hechos sean investigados y esclarecidos por las instancias competentes del sistema de justicia, con pleno respeto al debido proceso y sin ningún tipo de interferencia por parte del Poder Ejecutivo", precisó.

Finalmente, indican que el MIMP reitera su compromiso de trabajar firme "para erradicar la violencia contra la mujer".

José Balcázar sobre denuncia contra Alfaro

En entrevista para Exitosa, el presidente de la República, José María Balcázar, se refirió a la denuncia contra el ministro Alfaro e indicó que de ser necesario se tomaría la decisión de removerlo del cargo.

El jefe de Estado refirió que desconocía del caso y, hasta el momento, no había mantenido comunicación con él sobre esta denuncia. "Voy a conversar con él, que me explique en concreto cómo fue la situación real, si hubo denuncia, lo sentenciaron o no lo sentenciaron", señaló.

Sin embargo, ante la relación entre Alfaro y la mujer denunciante, cuyo caso ocurrió cuando era una adolescente de 16 años, el presidente no dudó en señalar que de comprobarse lo denunciado deberá apartarlo.

"No he conversado con el señor ministro, voy a conversar con él y que me de toda la información y si hay que remover, vamos a tener que removerlo lamentablemente", indicó.

El MIMP se pronunció ante la denuncia por un presunto abuso sexual por parte del ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, y exhorto al Ministerio Público a actuar conforme a ley.