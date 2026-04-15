Sutran reporta 16,900 acciones de control al transporte internacional en el primer trimestre de 2026

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pasados los tres primeros meses del año, La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), anunció que se realizaron 16 mil 900 intervenciones de fiscalización, específicamente al transporte internacional.

Asimismo, estas acciones de control se ejecutaron entre el 1 de enero y el 31 de marzo del presente año, este periodo se diferencio por tener presencia en puntos fronterizos, ejes logísticos y rutas de comercio exterior.

En este control, se evidencio el alto flujo de transporte de carga y pasajeros. Además, durante el procedimiento de intervención los inspectores encargados de la SUTRAN supervisaron el transporte internacional de pasajeros, mercancías y materiales peligrosos.

En estas supervisiones es de suma importancia verificar aspectos clave que forman parte de la normativa como la documentación obligatoria y el respeto de los estándares de seguridad.

¿Cuál fue el resultado de las acciones de control al transporte internacional?

Como resultado a estas acciones de control dado en este despliegue operativo, se registraron 16 mil 540 actas conformes. Este accionar denota un alto nivel de cumplimiento por parte de los operadores del transporte internacional.

No obstante, también se detectaron 360 actas que no fueron conformes y están relacionadas con algunas infracciones a la norma, especialmente en corredores estratégicos del sur del país.

Sutran reporta 16,900 acciones de control al transporte internacional en el primer trimestre

Entre las regiones con mayor número de intervenciones destacan Puno, con más de 6 mil 700 acciones de control, nombrándose como el principal punto de fiscalización debido a su ubicación estratégica en la frontera sur del país, haciendo que se genere congestión.

Seguido se encuentran Tumbes, en el norte, y Tacna, al ser una zona clave para el tránsito internacional. Dichas regiones concentran gran parte del flujo de transporte terrestre internacional, esto respalda las acciones de supervisión y control.

De igual forma, se enfatizó que estas intervenciones permiten detectar incumplimientos a la normativa vigente, apoyando las mejores condiciones de seguridad vial y a garantizar un servicio adecuado para los usuarios.

SUTRAN reafirmó que continuará intensificando los operativos a lo largo del año, trabajando en conjunto con otras autoridades nacionales e internacionales, con el fin de garantizar un transporte terrestre internacional seguro y eficiente.

Finalmente, estas acciones de control realizadas por SUTRAN fortalecen la mejora y el cumplimiento de la normativa vigente para el transporte internacional que juega en favor de todos los usuarios que se benefician de estos servicios.