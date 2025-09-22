Minedu reprograma concurso de docente para ascenso y nombramiento 2025-2026: AQUÍ las nuevas fechas

22/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Educación (Minedu) sorprendió a miles de docentes al anunciar la reprogramación oficial de los concursos de nombramiento y ascenso 2025-2026. Si eres postulante o pensabas inscribirte, estas nuevas fechas pueden cambiar por completo tu planificación. Conoce en esta nota todos los detalles.

Modifican cronograma de concursos docente

A través de la Resolución Viceministerial N.º 097-2025-Minedu, publicada recientemente en el Diario Oficial El Peruano, se estableció el nuevo cronograma de dos importantes concursos para asegurar que las evaluaciones se realicen en condiciones óptimas, garantizando transparencia, equidad y seguridad en todo el proceso:

El Concurso Público para el Ascenso de Escala de profesores de Educación Básica (en el marco de la Carrera Pública Magisterial, Ley N.º 29944).

El Concurso Público de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial (CPM) 2025-2026 para profesores de la modalidad de Educación Técnico-Productiva (CETPRO).

Según la cartera ministerial liderada por Morgan Quero, la medida también tiene como objetivo garantizar una adecuada organización y desarrollo de ambos procesos que se basan en la meritocracia. Aseguran que con ello se permitirá integrarse al grupo de más de 400 mil profesores que han sido evaluados desde 2014.

Asimismo, de acuerdo a los documentos oficiales, se alegan dificultades operativas y logísticas en la contratación de servicios para aplicar las pruebas nacionales de ambos concursos y que la conducción del sistema de evaluación docente estará a cargo de la Dirección de Evaluación Docente del Minedu, cuya función es definir y especificar los criterios de evaluación de ingreso, permanencia, ascenso y acceso a cargos de la CPM.

¿Cuáles son las nuevas fechas de Minedu?

Como se sabe, este sistema de evaluación docente fue reconocido con el premio Buenas Prácticas en Gestión Pública 2016, otorgado por la institución pro eficiencia y transparencia Ciudadanos al Día. En ese marco, se reveló que el nuevo cronograma para el Concurso Público de Ascenso de Escala de los profesores de Educación Básica establece que la inscripción de postulantes se realizará del 15 al 28 de mayo de 2025.

Mientras que la aplicación de la Prueba Nacional está programada para el 23 de noviembre de 2025, y la publicación de los resultados preliminares se efectuará el 5 de diciembre de 2025. Los postulantes podrán presentar reclamos sobre el puntaje obtenido entre el 6 y el 12 de diciembre de 2025. La publicación de los resultados finales de la prueba nacional será el 18 de diciembre de 2025.

Para mayores detalles sobre el concurso de ascenso, puedes acceder al siguiente LINK: https://evaluaciondocente.perueduca.pe/ascenso25/cronograma/

Cronograma del Concurso de Ascenso de docentes de Educación Básica.

Concurso Público de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial

Respecto a dicho concurso, la inscripción de postulantes se llevará a cabo del 21 de julio al 12 de agosto de 2025. La Prueba Nacional se aplicará el 23 de noviembre de 2025 y los resultados preliminares se publicarán el 5 de diciembre de 2025.

Los reclamos sobre la lectura de la ficha de respuestas y el puntaje podrán presentarse del 6 al 12 de diciembre de 2025. Para mayores detalles puedes ingresar al siguiente LINK.

Cronograma de Concurso Público de Ingreso para profesores de Educación Técnico Productiva.

En resumen, el Minedu confirmó oficialmente que el proceso de nombramiento y ascenso docente 2025-2026 tendrá ajustes en su calendario, con el respaldo normativo de esta resolución. Mantente atento en el portal a los mecanismos de control y verificación definidos en la misma resolución.