Terror en San Juan de Lurigancho: En menos de dos horas atacan a disparos buses de transporte público

En tan solo dos horas, durante la madrugada, dos conductores de empresas de transportes diferentes fueron víctimas de ataques a consecuencia de extorsiones en San Juan de Lurigancho.

Atacados por falsos pasajeros

Se trata de un bus de la empresa de transporte Las Flores, conocida como 'La 57', en el paradero 16, cuando hacía su ruta hacia el Callao. Un individuo que subió como falso pasajero se encontraba en el interior de la unidad, y fue al momento en que solicita bajar del vehículo se acercó al vehículo del chofer para mostrar sus intensiones reales.

Saca su arma de fuego y abre fuego contra el trabajador, Gregorio Osorio Villegas, propinándole hasta dos disparos. El sujeto huyó tras subirse a una motocicleta que lo esperaba. Los propios pasajeros decidieron trasladar al conductor herido hasta el hospital de Canto Grande.

Cabe señalar que esta compañía no sufre un atentado por primera vez, pues es de conocimiento que al igual que muchas empresas sufre de extorsión y ha recibido atentados contra sus empleados. Tan solo en noviembre del 2024 se registró su primer ataque conocido con la misma modalidad y en el mismo distrito.

E. T. Huáscar sufre otro atentado

Al mismo estilo de la empresa Las Flores, pero tan solo con una hora y media de diferencia, un bus de la empresa de transporte Huáscar sufrió otro atentado se registró, en la avenida José Carlos Mariátegui.

Un infiltrado al interior de los pasajeros solicita al conductor bajar del vehículo, pero se acerca al conductor para disparar contra este, baja y vuelve a abrir fuego contra la unidad. Lamentablemente el segundo impacto alcanzó a un menor de edad.

Al igual que en el primer caso, ambos fueron trasladados por los pasajeros a través de un taxi hacia el hospital de Canto Grande. Cabe señalar que el atacante, antes de bajar dejó una nota amenazante que exigía comunicación para regularizar la situación de la compañía.

El conductor fue identificado como Jorge Ruben Dueñas López de 45 años, es un padre de familia que tiene a dos menores de edad a su cargo, quien ha recibido dos impactos en la mano y en la pierna. Por su parte, el menor de edad 15 años recibió un impacto en la pierna con entrada y salida, ambos se encuentran recuperándose de sus lesiones.

Los trabajadores de la empresa Huascas aseguran que se encuentran al día con los pagos diarios, pero sospechan que la compañía podría haberse retrasado con el depósito a los delincuentes.

Dos ataques a empresas de transportes se registraron en solo una noche. Ello sucede, horas más tarde de que los trabajadores de la empresa Santa Catalina protestaran en San Juan de Lurigancho contra las extorsiones.