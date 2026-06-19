Ministro del Interior anuncia la separación de seis policías de comisaría de Manchay tras muerte de adolescente

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La muerte de un adolescente de solo 17 años ha conmocionado a todo Manchay ya que este lamentable hecho se habría gestado en la comisaría del sector. De acuerdo a la versión del padre de este menor, el joven habría sido torturado por los agentes que se desempeñan en esta dependencia policial tras permanecer dos días detenidos.

Seis efectivos de la comisaría de Manchay fueron separados

Respecto a este tema, el ministro del Interior, José Zapata, anunció una serie de medidas tomadas por su cartera y por orden del Ministerio Público. Para comenzar, el titular del Mininter señaló que la División de Homicidios de la PNP viene llevando a cabo las investigaciones de rigor para aclarar los hechos y encontrar a quienes resulten responsables.

No obstante, dentro de la propia Policía Nacional del Perú ya se han tomado medidas por parte de la Inspectoría General. Dicho organismo abrió un proceso disciplinario administrativo que puede terminar en la suspensión temporal de los agentes y su pase al retiro definitivo.

"Paralelamente, la Inspectoría General de la PNP está llevando a cabo la investigación administrativa disciplinaria la cual ya se aperturó. Habría infracciones graves y muy graves que van desde la sanción de rigor hasta el pase al retiro, más allá de las cuestiones penales", indicó.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el ministro del Interior, José Zapata, aseguró que vienen realizando investigaciones imparciales tras la muerte de un menor de 17 años en la comisaría de Manchay. El titular del Mininter garantizó que se aplicarán sanciones... pic.twitter.com/GcYykqDRSm — Exitosa Noticias (@exitosape) June 19, 2026

Pero eso no es todo ya que el titular del Mininter anunció que mientras se desarrollan las investigaciones seis efectivos de la comisaría de Manchay han sido separados de manera temporal. De este grupo de agentes, tres son oficiales, incluyendo al comisario, y los otros tres son suboficiales.

"Ya se adoptó las medidas cautelares ya que se ha dispuesto la separación temporal de servicio de seis efectivos: tres oficiales, incluido el comisario, y tres suboficiales. De tal modo que se están apartando a estos agentes a fin de que no puedan perturbar las investigaciones. Es una muestra del compromiso que adopta el Mininter para que se determine lo que ocurrió", añadió.

Habló con los padres del menor

En otro momento de la entrevista, Zapata Morante señaló que ha conversado con los padres del menor fallecido recalcándole el compromiso de la institución que dirige para esclarecer las causas de su muerte y encontrar a los presuntos responsables de cualquier irregularidad.

En resumen, el ministro del Interior, José Zapata, anunció que seis efectivos policiales de la comisaría de Manchay fueron separados luego de la trágica muerte de un menor de 17 años.