Nuevo atentado contra el sector de transporte en Chorrillos: Bus de la línea 52 es atacado a balazos

01/11/2025

Los atentados contra el sector de transporte no cesan en la capital. Esta vez en el distrito de Chorrillos el bus de la línea 52 conocida como 'T' fue atacado a balazos. Ello, en el marco del estado de emergencia en Lima y Callao.

Nuevo atentado contra el sector de transporte

El bus de transporte de la empresa Etusa fue atacado por disparos en el que afortudanamente su chofer solo resultó con heridas leves debido a que una de las balas aparentemente le habría rozado, de acuerdo a información recopilada por Exitosa.

Los criminales dispararon hasta en cinco oportunidades, este nuevo ataque se suscitó aproximadamente a las 6 y 53 de la noche, mientras que el bus permanece exactamente en el cruce de la avenida Los Pinos con jirón San Felipe.

Hasta el lugar de este hecho criminal se apersonó personal de la Policía Nacional del Perú (PNP), además, personal de la Municipalidad de Chorrillos. Cabe precisar que, dos de los impactos de bala cayeron en la parte frontal en donde conduce el conductor puntualmente por el lado en el que se sienta.

Heridas que recibió el chofer tras atentado en Chorrillos

Asimismo, los otros tres disparos cayeron sobre el área destinada a asientos reservados para las personas vulnerables como embarazadas, discapacitados o ancianos. Dos cayeron en la parte baja y uno en la parte alta.

En la unidad móvil se encontraban dos pasajeros quienes afortunadamente ninguno resultó herido. El atentado ya viene siendo investigado y se da a pocos días del paro de transportistas convocado para este 4 de noviembre.

Tercer atentado

Ahora, el bus de transporte se encuentra custodiado por agentes del Grupo Operativo de Respuesta Inmediata a la Extorsión (Gorex) de la DIRINCRI. La unidad atacada ha sido identificada con la placa D7L-707.

No es la primera vez que estos buses conocidos como 'los moraditos' son víctimas de estos actos delictivos. El primero de ellos sucedió en la avenida Santa Anita, el segundo registró en San Juan de Lurigancho.

Cabe resaltar que, el chofer ha sido trasladado rápidamente a un centro de salud para recibir la atención adecuada tras rozarle una bala. Este conductor cuyas iniciales son H.R.M. manifestó que trató de ceder el paso a una moto en la que se encontraban dos sujetos, pero se detuvieron, dispararon y terminaron huyendo.

Como vemos, en un nuevo atentado contra el sector transporte, en el distrito limeño de Chorrillos, un bus de la línea 52 de la empresa Etusa fue atacado a balazos, el conductor se salvó de morir luego de que los criminales dispraran hasta en 5 veces, impactando dos veces en la parte frontal de la unidad móvil.