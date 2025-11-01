¡Atención, conductor! Rutas de Lima reanudará el cobro de peaje en la Panamericana Sur

01/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La concesionaria Rutas de Lima anuncia que reiniciará el cobro de peaje de las Unidades de Villa y Punta Negra, ubicadas en la Panamericana Sur, tras apelar la sentencia del Poder Judicial. La medida regirá a partir de las 00:00 horas del domingo, 2 de noviembre.

RDL retoma cobro de peaje en Villa y Punta Negra

El 29 de octubre se dio a conocer que el Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacámac declaró fundado en parte la demanda interpuesta por la Municipalidad de Santa María del Mar contra Rutas de Lima (RDL), lo que conllevó que la concesionaria suspendiera temporalmente el cobro de peaje en Villa El Salvador y Punta Negra o caso contrario sería sancionada con multa consecutiva.

Asimismo, recuerda a la ciudadanía que, luego de ser notificada con la decisión judicial, suspendieron de inmediato el cobro en el tramo sur de la concesión, en resguardo de la seguridad de sus trabajadores y usuarios y mientras evaluaba sus opciones legales.

Sin embargo, esta medida quedaría sin efecto, según lo revelado por Rutas de Lima, a través de un comunicado lanzado este sábado 1 de noviembre. Pues bien, la empresa privada detalla que apeló la sentencia que consideran que "no tiene efectos inmediatos, como la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) misma así lo ha reconocido".

"Ahora, al haber RDL apelado la referida sentencia, y amparada en lo establecido en el artículo 22° del Código Procesal Constitucional, los efectos de dicha sentencia quedan suspendidos hasta que el recurso sea resuelto por el superior jerárquico y adquiera la calidad de definitiva", se lee en el documento.

¿Desde cuándo se volverá a cobrar peaje en Panamericana Sur?

En el comunicado de RDL también se revela desde cuándo volverán a cobrar el peaje en Villa El Salvador y Punta Negra: ¡a partir de las 00:00 horas del domingo 2 de noviembre de 2025! Así que si estás pensando en conducir por esos tramos toma tus precauciones.

Finalmente, la concesionaria exhorta a las autoridades a respetar sus derechos y a no fomentar ni promover actos que puedan generar agitación social en la zona.

Noticia en desarrollo...