Mototaxi se despista en Chorrillos y deja tres heridos en San Genaro

12/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En la madrugada del 12 de septiembre, los vecinos de la calle 4 del sector San Genaro, en Chorrillos, vivieron momentos de tensión tras un grave accidente protagonizado por una mototaxi.

El vehículo, que circulaba a gran velocidad, perdió el control y se despistó, impactando directamente contra una mujer que se encontraba con su hijo en los exteriores de su vivienda.

Producto del impacto, tres personas resultaron heridas, entre ellas la madre afectada, quien fue trasladada de emergencia a un centro de salud cercano.

Testigos narraron a Exitosa que el accidente pudo haber terminado en tragedia. "Si su hijo no la jalaba, la mataba", comentó una de las vecinas y hermana de la víctima, visiblemente consternada por lo sucedido.

El accidente también dejó varios daños materiales. Vehículos estacionados en la vía quedaron destrozados, lo que ha generado preocupación e indignación entre los propietarios, quienes aseguran que esas unidades son su herramienta de trabajo diario para llevar sustento a sus hogares.

Heridos y daños materiales tras el accidente

De acuerdo con la información recabada, la mujer afectada permanece hospitalizada, mientras que su hijo, aunque con lesiones leves, se encuentra estable. La familia espera que la atención médica permita su pronta recuperación, ya que las heridas ocasionadas son de consideración.

El impacto no solo afectó a las víctimas directas, sino también a los vecinos que vieron dañados sus vehículos. Varios propietarios denunciaron que aún no reciben apoyo ni del conductor ni de la empresa a la que pertenecería la mototaxi.

Para ellos, la reparación de los daños es urgente, dado que muchos utilizan sus automóviles y motocicletas como medios de trabajo para generar ingresos diarios.

Los moradores exigieron que las autoridades actúen de manera rápida y que se establezca claramente la responsabilidad del conductor que ocasionó el siniestro.

Asimismo, señalaron que no es la primera vez que en esta zona ocurren accidentes relacionados con mototaxis que circulan a gran velocidad y sin las medidas de seguridad adecuadas.

Intervención policial y pedido de justicia

Hasta el lugar llegaron agentes de la Comisaría de San Genaro, quienes realizaron la intervención correspondiente y recogieron testimonios de los vecinos presentes.

La mototaxi quedó incautada como parte de las diligencias y se espera que las autoridades determinen si el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol o si hubo una falla mecánica que ocasionó la pérdida de control.

Por su parte, la familia de la mujer herida hizo un llamado a las autoridades para que el caso no quede impune. Insisten en que los responsables deben hacerse cargo no solo de los gastos médicos, sino también de los daños materiales ocasionados a los vehículos de la zona.

El accidente ocurrido en Chorrillos refleja la falta de control en el transporte menor y la necesidad de mayor fiscalización para evitar que hechos similares se repitan. Mientras tanto, los afectados continúan a la espera de una respuesta clara de parte de quienes provocaron el accidente y de las instituciones competentes.