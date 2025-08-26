María Antonieta de las Nieves, 'La Chilindrina', fue hospitalizada de emergencia: "Está muy decaída"

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El delicado episodio de salud que atravesó María Antonieta de las Nieves puso en alerta a sus seguidores, quienes se preocuparon por la famosa actriz mexicana. Tras ser hospitalizada de emergencia, la actriz que le dio vida a 'La Chilindrina' en El Chavo del Ocho logró estabilizarse y ahora se encuentra en casa bajo supervisión médica, recibiendo cuidados constantes.

Estado de salud de 'La Chilindrina'

El pasado 20 de agosto, María Antonieta de las Nieves vivió momentos de preocupación cuando sufrió una fuerte crisis de ansiedad, según reveló la revista TVNotas.

La situación fue tan grave que requirió su ingreso inmediato a un hospital, donde los médicos le realizaron diversos estudios. El diagnóstico arrojó hiponatremia, es decir, niveles bajos de sodio en el organismo, consecuencia de un deterioro neurológico que la había afectado.

Una fuente cercana a la actriz comentó que durante su ingreso, María Antonieta mostró signos de desorientación y cambios de ánimo que complicaron su estado.

"La tuvieron que ingresar de urgencia porque, aparentemente, le dio una crisis de ansiedad. Ahora está estable, aunque muy decaída y con medicamentos para mantenerla tranquila", detalló la amiga consultada.

Además, se señaló que la actriz estaría enfrentando un periodo de tristeza por un distanciamiento con sus hijos, lo que habría influido en su ánimo y en la crisis que sufrió.

Luego de recibir la atención necesaria, la actriz fue dada de alta con la indicación de permanecer bajo constante supervisión y continuar con el tratamiento médico prescrito. Su entorno cercano mantiene vigilancia y cuidado, asegurando que se respeten todas las recomendaciones de los profesionales de la salud.

Durante este periodo complicado de salud, los seguidores de María Antonieta han hecho sentir su apoyo, inundando redes sociales con mensajes de cariño y deseos de pronta recuperación.

Trayectoria de María Antonieta

María Antonieta de las Nieves, de 78 años, no solo es recordada por generaciones por su entrañable papel de 'La Chilindrina' en El Chavo del Ocho, sino que también ha marcado un hito en la comedia latinoamericana gracias a sus más de cinco décadas de carrera.

Participó en exitosos programas creados por Roberto Gómez Bolaños, como El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado, consolidándose como un ícono de la televisión mexicana.

María Antonieta de las Nieves, recordada como 'La Chilindrina', atravesó un momento complicado de salud que obligó su hospitalización de emergencia. Tras recibir la atención médica necesaria, la actriz logró estabilizarse y ahora permanece en casa bajo supervisión, mientras familiares y seguidores continúan pendientes de su recuperación.