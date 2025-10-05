Paro de transportistas: ATU garantiza transporte de Metropolitano, corredores y Metro este lunes 6

05/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

A raíz del paro de transportes convocado para este lunes 6 de octubre, en solidaridad con el nuevo asesinato de un conductor de un bus de la empresa Lipetsa, la Autoridad de Transporte Urbano en Lima y Callao garantizó el transporte a través del Metropolitano, corredores complementarios y el Metro de Lima.

ATU se pronuncia

A través de sus redes sociales, la ATU garantizó la operatividad al 100% de los servicios del Metropolitano, corredores complementarios, la Líneas 1 y 2 del Metro de Lima y el servicio AeroDirecto.

En ese sentido informaron los horarios para sus servicios, indicando que el Metropolitano y los corredores operarán desde las 5:00 a. m. hasta las 11:00 p. m.; los buses alimentadores de 5:00 a. m. a la medianoche; la Línea 1 desde las 5:00 a. m. a 10:00 p. m.; la Línea 2 desde las 6:00 a. m. a 11:00 p. m., y el AeroDirecto, tal como de manera habitual para el traslado al aeropuerto Jorge Chávez.

Asimismo, aseguraron que la ATU supervisará las operaciones en tiempo real desde su Centro de Gestión y Control, en coordinación con la Policía Nacional para garantizar la seguridad de los usuarios en estaciones y terminales. Para ello, habrán personal de la ATU, está desplegado en distintos puntos de la ciudad para apoyar a los usuarios del servicio.

#ATUInforma | Ante el paro convocado para mañana por un sector de transportistas, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) comunica lo siguiente:

Paro solidario

La protesta a realizarse este lunes 6 de octubre se diferencia de las que se vienen registrando desde hace un año, pues en esta oportunidad los organizadores han hecho énfasis en la naturaleza pacífica del "apagado de motores", resaltando que no habrá piquetes, manifestaciones, bloqueos ni actos violentos.

"Como empresa de transporte público urbano, así como los conductores de las mismas, invitamos a la población a acompañarnos en este apagado de motores sonando sus ollas. Un grito a la desesperación por la alta criminalidad y extorsión que sufre nuestro país", informó Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transportes.

A lo largo del día algunas empresas han informado que acataran la paralización en solidaridad por el conductor asesinado, como muestra de su cansancio ante los constantes ataques de los que son víctimas.

Anuncian paro de transportistas para este lunes 6 de octubre tras reciente crimen de conductor de bus



Encuentra las noticias del día AQUÍ ► https://t.co/zLv8mA77jr pic.twitter.com/3A4yrAVcID — América Noticias (@noticiAmerica) October 5, 2025

