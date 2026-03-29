Restos de Manolo Rojas fueron trasladados a Huaral para ser homenajeados previo a su entierro en Lima

29/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los restos del conocido humorista peruano Manolo Rojas fueron trasladados la noche del último sábado 28 de marzo hacia su ciudad natal, Huaral, en donde le rendirán un homenaje póstumo familiares, amigos y seguidores antes de su entierro que se realizará en Lima.

Restos fueron recibidos por cientos de personas en Huaral

El féretro de Manolo Rojas comenzó su camino a Huaral a las 11:00 p. m., hora en la que salió en una carrosa fúnebre blanca desde el Gran Teatro Nacional, en San Borja, donde fue velado hasta las 7:00 p. m. del sábado. A su salida del recinto fue despedido por decenas de ciudadanos que lanzaron rosas como despedida al humorista y fue resguardado por unidades motorizadas de la PNP.

El ataúd del cómico llegó hasta la ciudad que lo vio nacer al promediar la 1:30 a. m., donde fue recibido por cientos de ciudadanos que pese a las altas horas de la noche, no dudaron en esperarlo para participar de su último adiós. Llevando globos blancos, pancartas con mensajes de despedida y cánticos, recibieron la carroza fúnebre y la acompañaron hasta el punto donde serán velados los restos de Rojas.

El recibimiento de los restos del humorista fue una sorpresa para la familia Rojas, así lo confirmó el hermano del fallecido artista, quien aseguró que deja un gran legado.

"Me he quedado sorprendido, son 2:20 de la mañana y la gente está en las calles, la gente está corriendo, la gente está recibiendo al gran Manolo Rojas, al paisano, al amigo, al ser humano, al artista, al cantante, al político, al que siempre quiso que Huaral siempre esté en lo más alto y en las ligas grandes. (...) Medio país pierde un pedazo de alegría, pero él se va a la eternidad, se va con los grandes, está con nosotros y nos va a ayudar, porque ese es su legado", aseguró.

¿Dónde será enterrado?

Aunque la familia aun no confirma totalmente el lugar donde enterrarán a Manolo Rojas, su hermano detalló que todo parece indicar que será en el Campo Santo de Huachipa, sin embargo, en horas de la mañana lo confirmarán.

Cabe señalar que a las 9:00 a. m. la Municipalidad de Huachipa llevará a cabo un homenaje para el humorista, marcando la despedida de los ciudadanos del lugar que lo vio crecer.

Es así como los restos de Manolo Rojas fueron trasladados hasta Huaral para darle el último adiós, antes de ser enterrado en Lima.