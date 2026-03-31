Murió 'Mashico', el hombre más longevo del Perú, a días de cumplir 126 años: "Deja una huella de fortaleza y dignidad"

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Descansa en paz 'Mashico'. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, confirmó que Marcelino Abad Tolentino falleció a pocos días de cumplir 126 años.

Luto en el Perú: Murió 'Mashico' a los 125 años

Perú despide a uno de sus ciudadanos más emblemáticos y longevos. De acuerdo a Pensión 65, Marcelino Abad Tolentino, conocido como 'Mashico', perdió la vida en la región de Huánuco, donde residía en la casa hogar 'Mis abuelitos' junto a otros usuarios del programa del Midis, con quienes había construido lazos de cercanía y afecto en la localidad de Huácar, provincia de Ambo.

Mashico estaba a pocos días de cumplir 126 años. Todos lo recuerdan, no solo por buscar el reconocimiento oficial de Guinness World Records, sino por ser considerado como un ejemplo de fortaleza, historia y dignidad. Un hombre que, a pesar de las vicisitudes en el camino nunca dejó de sonriéndole a la vida.

Marcelino Abad Tolentino nos recordaba que cada día es valioso y debemos disfrutarlo al máximo, apreciando cada momento. Su vitalidad y buen estado de salud fueron atribuidos, según él mismo relataba, a una alimentación natural basada en productos que cultivaba, como frutas y verduras.

Pensión 65 da el último adiós al hombre más longevo del Perú

A través de las redes oficiales del Midis en X, la ministra Lily Vásquez Dávila, expresó sus condolencias por la partida de Mashico, quien perdió la vida por causas asociadas a su avanzada edad, tras haber presentado días antes dificultades respiratorias relacionadas con los cambios de clima.

"Su legado nos recuerda el valor de nuestros adultos mayores y la importancia de seguir construyendo un país que los cuide, los respete y los acompañe", manifestó. Asimismo, en la página de Pensión 65 se lee: "Hasta siempre, Mashico Despedimos a don Marcelino Abad Tolentino, nuestro usuario más longevo, a pocos días de cumplir 126 años. Su vida nos deja una huella de fortaleza y dignidad. Gracias por tanto".

Asimismo, la institución desplegó un equipo para brindar acompañamiento y soporte a las personas cercanas a 'Mashico', así como para expresar la solidaridad ante esta pérdida que enluta no solo a su comunidad, sino a todo el país.

💛 Hasta siempre, Mashico



Despedimos a don Marcelino Abad Tolentino, nuestro usuario más longevo, a pocos días de cumplir 126 años.



Su vida nos deja una huella de fortaleza y dignidad. Gracias por tanto. 🕊️



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¿Quién fue Mashico?: Historia de fortaleza y dignidad

Marcelino nació el 5 de abril de 1900 en el poblado de Huacachi, distrito de Chaglla, provincia de Pachitea, Huánuco. Considerado como el hombre más longevo del Perú, que había logrado sobrevivir a la pandemia Covid-19, vio pasar dos Guerras Mundiales, varios gobiernos y golpes de Estado.

A la temprana edad de 7 años, perdió a sus padres cuando cruzaban el río Huallaga en una embarcación rústica llamada rondana. A partir de entonces, fue acogido por los dueños de una hacienda en Cormilla. Es así como llegó a pasar a vivir completamente solo en los restos de la ahora exhacienda cafetalera, sin electricidad y a pocos metros del río Huallaga, en una zona poco accesible.

Superó condiciones adversas con una notable fortaleza, convirtiéndose en un ejemplo de resiliencia. En el 2019, Mashico fue encontrado por el programa Pensión 65 en una zona alejada de Huánuco. En ese momento, no contaba con DNI ni acceso a servicios básicos.

Debido a ello, la Unidad Territorial de este programa social realizó las gestiones para que el Reniec le entregue por primera vez su documento de identidad y sea incorporado al sistema, accediendo a sus derechos y a un acompañamiento constante.

Reconocimiento a su historia como una lección de vida de que la dignidad, la esperanza y la alegría no tienen edad. El Midis y Pensión 65 le dieron el último adiós a Mashico, quien murió a los 125 años de edad en la región de Huánuco.