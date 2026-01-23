Ministro del Ambiente defiende a José Jerí en medio de crisis: "Ha dado las aclaraciones correspondientes"

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente José Jerí atraviesa por el momento más complicado desde que asumió el cargo luego de que se revelaran unas imágenes donde se le observa sosteniendo reuniones con un empresario chino de manera irregular. Los reportajes han mostrado más de un encuentro los cuales no fueron agendados oficialmente en el itinerario del mandatario.

Ministro del Ambiente defiende a José Jerí

Sin embargo, pese que estos hechos podrían dar indicios de corrupción, integrantes del Ejecutivo han defendido a capa y espada al jefe de Estado ante esta situación. Por ejemplo, el ministro del Ambiente, Miguel Ángel Espichán se pronunció sobre esta polémica indicando que ya se han dado las explicaciones y aclaraciones necesarias y que el presidente viene colaborando con las investigaciones que realizan desde el Congreso.

En esa misma línea, el titular del Minam dejó en claro que toda la atención de el Ejecutivo está puesta en luchar contra la criminalidad que impera en el país y con sacar adelante las próximas elecciones generales que se celebrarán el 12 de abril.

"El presidente José Jerí se ha puesto a disposición de la Comisión, ha dado las declaraciones, ha dado las aclaraciones correspondientes, está colaborando con las investigaciones, pero debemos centrarnos en lo importante, los objetivos del gobierno están vinculados a dos ejes principales: la lucha contra la criminalidad y asegurar unas elecciones responsables", indicó.

En contra de las mociones de censura presentadas

A raíz de esta crisis al interior de Palacio, en el Congreso de la República se presentaron seis mociones de censura contra José Jerí hasta la fecha. Sin embargo, representantes de diversas bancadas rechazaron rotundamente esta posibilidad al asegurar que la oposición solo busca la inestabilidad del país a solo meses para los comicios.

Espichán sostiene una postura similar al pedir que se respalden las instituciones y dejar al gobierno continuar con su trabajo respecto a la grave inseguridad que impera en el país y la misión de sacar adelante la fiesta de la democracia del próximo 12 de octubre.

"Tenemos que tener una mesura y un respaldo a nuestras instituciones y contribuir para lograr estos dos objetivos: la lucha contra la criminalidad organizada donde se han presentado resultados importantes y asegurar el proceso electoral", añadió.

