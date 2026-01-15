¿Consejo para Samahara? Melissa Klug lanza POTENTE mensaje tras denuncia contra Bryan Torres

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Klug sigue sorprendiendo y esta vez tras no solo mostrar su apoyo incondicional a Samahara Lobatón denunciando a Bryan Torres por agresión, sino que lanzó inesperados mensajes, que muchos tomaron como consejos para su hija en redes sociales.

Melissa Klug apoya a Samahara tras escena de agresión

Tras revelarse que Samahara Lobatón fue víctima de agresión por nada más ni menos que el padre de dos de sus hijos, Bryan Torres, y verse envuelta en una complicada situación, la popular 'Blanca de Chucuito' no dudó en salir en defensa de su hija.

Pues bien, Melissa Klug no solo expresó su enojo tras la difusión del video donde se ve al salsero realizar actos hostiles contra la influencer, sino que sin dudarlo acudió a una comisaría a denunciarlo por feminicidio en grado de tentativa. Asimismo, acudió a la vivienda donde Samahara vive junto al integrante de 'Barrio Fino' para expresarle todo su apoyo a la joven y ayudarla en este proceso.

Melissa, quien exige justicia y que Bryan Torres vaya a la cárcel por agredir a Samahara, también se mostró ante las cámaras de televisión muy angustiada y preocupada no solo por la integridad de su hija, sino también la de sus nietos. En medio de este polémico caso, la expareja de Jefferson Farfán lanzó potentes mensajes en su cuenta oficial de Instagram. ¿De qué se trata?

¿Melissa Klug envía consejo a Samahara Lobatón?

Pues bien, a través de sus historias en Instagram, Melissa Klug ha despertado la intriga entre sus seguidores, ya que lanzó mensajes que fueron calificados como indirectas y consejos para su hija Samahara Lobatón tras el escándalo que involucra al salsero Bryan Torres, padre de los hijos menores de la influencer.

En uno de los primeros mensajes reflexivos se lee lo siguiente: "Alguien que destruye tu salud mental no puede ser tu familia, ni tu amigo ni el amor de tu vida. Sácalos de tu vida y sé feliz, libre, fiel a ti, sé valiente. Fuerte, coherente, dueño de tu vida".

Pero no todo quedó ahí, ya que la empresaria chalaca se animó a agregar otro texto, esta vez con un tono más espiritual y esperanzador, dejando en claro que se encuentra aferrada a su fe para afrontar este momento crítico en su entorno familiar.

"Dios sobre TODO. Dios sobre mis planes. Dios sobre mis miedos. Elijo paz sobre el pánico. Elijo fe sobre el temor. Lo elijo a Él sobre todo. Confío en que lo que Dios tiene para mí es mucho más grande que todo lo que yo pudiera imaginar. Porque cuando Dios es primero, todo lo demás encuentra su lugar. Así que hoy elijo fe", puntualizó.

Mensajes de Melissa Klug.

Bryan Torres reaparece en impensado video

Por otro lado, tras denunciar que Bryan Torres estaba desaparecido, una inesperada escena causó revuelo. En la cuenta de TikTok de Ricky Quiñones, se le ve al salsero en grabaciones con la agrupación 'Barrio Fino'.

Lejos de mostrar un semblante de preocupación por la denuncia en su contra, se luce riendo con sus compañeros mientras cantaba y expresaba la siguiente frase: "Estoy loco, loco, loco. Hoy estoy loco, loco, loco".

De esta manera, Melissa Klug, luego de expresar su enojo por la agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón, no dudó en, aparentemente, aconsejar a su hija en este complicado momento que vive.