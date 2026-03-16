Feminicidio en La Victoria: Dictan 9 meses de prisión preventiva contra José Romero Durand

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva contra José Romero Durand por el presunto delito de feminicidio contra su esposa Beatriz Huampire, cuyos restos fueron hallados en un departamento en La Victoria.

Feminicida seguirá proceso en prisión

La Quinta Fiscalía Especializada de Lima Centro realizó la solicitud al Poder Judicial con el fin de que el principal sospechoso del terrible feminicidio afronte el proceso en prisión, tras conocerse que intentó deshacerse de los restos de su pareja.

La medida fue lograda tres días después de que se suspendiera la reconstrucción del crimen el último viernes 13 de marzo, por falta de garantías para la seguridad de los funcionarios presentes y el propio acusado. Ello, ante la gran presencia de ciudadanos y familiares de la víctima exigiendo justicia, superando en demasía el disminuido resguardo policial.

En el lugar de los hechos, la madre de Beatriz acusó a los familiares del principal sospechoso de haber sido cómplices del terrible crimen registrado en La Victoria. Por su parte, su hermana reveló que el asesinato se habría registrado por un discusión por una presunta infidelidad de Romero Durante, además, también cuestionó que el hombre haya cometido el crimen solo.

"Yo he sido la persona que con mi mamá ha ido a la morgue y los cortes que mi hermana tiene son perfectos, es como si alguien supiera, porque él ni cocinar, no sabía ni picar un pollo", señaló.

🚨 #LoÚltimo | Quinta Fiscalía Especializada de Lima Centro (Cuarto Despacho) logró que se dicte nueve meses de prisión preventiva para José Romero por el delito de feminicidio con agravantes en agravio de Beatriz H., cuyo cuerpo fue hallado en La Victoria. pic.twitter.com/9brxLmflIO — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) March 16, 2026

Caso

De acuerdo a la información brindada por el Cnel. PNP Gastón Alzamora Solorzano, jefe de la DIVOPUS Centro 2, el sujeto habría cometido el hecho el viernes 6 de marzo, logrando su captura en tiempo récord.

Según las primeras pesquisas, el presunto delito ocurrió en el tercer piso de un edificio de la cuadra 2 de la avenida Bausate y Meza. Un olor nauseabundo alertó a los vecinos del lugar, quienes dieron parte a la Policía Nacional del Perú, confirmado el terrible hallazgo con el pasar de las horas.

La autoridad policial detalló que el sujeto realizó la compra de una moledora; además, encontraron una caja de madera al interior de su domicilio. Según la teoría del caso, la intención de Romero Durand habría no dejar rastro del cuerpo de la madre de sus hijas.

Es así como finalmente el Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva contra José Romero Durand, cabe señalar que el principal sospechoso del feminicidio tenía 7 días de detención preliminar que se vencían el martes 17 de marzo.