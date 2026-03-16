UTC y su exigencia tras presuntos actos racistas en el Monumental: "El racismo no tiene lugar en el fútbol peruano"

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras la victoria de Universitario de Deportes sobre UTC, el partido se vio empañado por la activación del protocolo contra el racismo. Osias Ramírez, presidente del club cajamarquino, exigió que se investigue a fondo lo ocurrido y reiteró que cualquier acto racista en el fútbol peruano es totalmente inaceptable.

UTC exige investigación

Al término del encuentro en el Monumental, Osias Ramírez tomó la palabra desde sus redes sociales y dejó un mensaje contundente. "Como presidente de UTC de Cajamarca, rechazo tajantemente cualquier acto de racismo en el fútbol", publicó en su cuenta oficial de X.

"Nuestro deporte debe ser un espacio de respeto, competencia y dignidad para todos. Respaldamos que se investiguen los hechos ocurridos en el partido ante Universitario y que, de confirmarse, se apliquen las sanciones correspondientes. El racismo no tiene lugar en el fútbol peruano", añadió Ramírez.

UTC y su exigencia tras presuntos actos racistas en el estadio Monumental

Valera niega actos racistas

Desde Universitario de Deportes señalan que los gritos de la tribuna sur se dirigieron a José Rivera con la palabra "Tunche" y no "Mono", como se había difundido en redes sociales.

"Comenzó a gritar la gente, bueno, yo escuché que gritaban "Tunche", pero el arquero le dijo algo al árbitro. Bueno, el árbitro no escuchó porque estaba que conversaba y el arquero le dijo algo al árbitro y bueno, se fue, ¿no? Se fue. Ya no sé más qué pasó", explicó Álex Valera.

Además, añadió: "Le dije al árbitro que gritaban al Tunche porque hizo el penal al último minuto y bueno, eso es lo que yo escuché. Pero bueno, no sé qué irá a pasar".

"Si se van a quejar por todo, cuál es el espíritu del fútbol. Esas cosas siempre ha pasado, no sé por qué ahora nos hemos vuelto muy cristalitos en todo. Yo escuché que gritaban 'Tunche'"



Alex Valera, jugador de Universitario de Deportes



📹 @Landivar_renato

🎙️@PaolovelaR pic.twitter.com/MlNrqaqjhH — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) March 15, 2026

Aun así, UTC insiste en que el protocolo debe cumplirse y que se investigue cada detalle para evitar malentendidos y proteger a todos sus jugadores.

Último caso de racismo

Esta situación recuerda lo ocurrido en el duelo Sporting Cristal vs. Alianza Atlético, donde el árbitro Daniel Ureta tuvo que detener el partido tras un presunto insulto racista a Cristiano Da Silva.

Entonces, la Comisión Disciplinaria evalúo sanciones y comunicados de distintas entidades para aclarar los hechos, un proceso que UTC espera que se aplique con igual rigurosidad en el caso del Monumental.

Tras la activación del protocolo contra el racismo en el partido entre Universitario y UTC, el presidente del club cajamarquino, Osias Ramírez, reiteró que cualquier acto discriminatorio es inaceptable y exigió que se investiguen los hechos.