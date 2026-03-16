Universitario toma TAJANTE POSTURA tras denuncia de racismo en el duelo ante UTC

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Por segunda vez en la historia, el protocolo antiracismo se activó en el fútbol peruano y esta vez tuvo lugar en el Estadio Monumental. Sobre los últimos minutos del partido entre Universitario y UTC, el árbitro Michael Espinoza hizo el gesto con los brazos cruzados el cual reflejaba que se habría dado un hecho de corte racista contra uno de los jugadores del elenco cajamarquino.

El afectado fue el portero del elenco visitante Ángelo Campos quien aseguró que desde la tribuna sur del coloso de Ate le lanzaron fuertes ofensas. Esto implicaría en una dura sanción contra recinto crema ya que Conmebol y FIFA castigan duramente este tipo de situaciones.

Universitario toma tajante postura tras denuncias de racismo

A menos de 24 horas de dicho partido, Universitario emitió un comunicado donde revela su postura ante lo sucedido frente a UTC. En primer lugar, el club respalda todos los protocolos contra el racismo que se han implementado y aseguraron que entregarán todo el material audiovisual que sea requerido para las investigaciones realizadas por la Liga 1.

Seguidamente, el actual campeón nacional dejó en claro que en la tribuna donde se habrían dado los insultos suelen estar familias, niños y niñas e incluso indicaron que hay videos que certifican que no hubo insultos racistas, sino una presión normal que se da en cualquier partido.

Universitario se manifiesta tras presuntos actos racistas en el Monumental.

En esa misma línea, la U exige que la versión de Ángelo Campos sea debidamente probada y corroborada por los videos que circulan en redes sociales. Eso sí, los cremas indican que se comprobarse la acusación, aplicarán las sanciones correspondientes que indica su reglamento interno y el de la Liga 1.

Existen agentes externos que buscan altera la competencia

En la última parte de este comunicado, el cuadro estudiantil manifestó su rechazo por la denuncia impuesto por Alianza Lima la cual generó la sanción contra Jairo Concha y Javier Rabanal. De acuerdo a su parecer, estos agentes externos pretenden desvirtuar la competencia y sacar provecho a través de los escritorio.

"Finalmente, nos reservamos el derecho de emprender las acciones legales correspondientes contra quienes difundas versiones falsas o tergiversadas que dañen la imagen de nuestro club", indicaron.

En resumen, Universitario se manifestó tras los presuntos actos racistas sucedidos en el Estadio Monumental sobre los minutos finales del partido ante UTC. El elenco crema aseguró que apoyará en la investigación, pero exigió que las acusaciones sean debidamente corroboradas.