RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Deportes
Se pronuncian

Universitario toma TAJANTE POSTURA tras denuncia de racismo en el duelo ante UTC

A través de un comunicado, Universitario mostró su firme postura luego que un jugador de UTC denunciara insultos racistas desde una de las tribunas del Estadio Monumental.

Universitario se manifestó tras los presuntos actos racistas en el duelo ante UT
Universitario se manifestó tras los presuntos actos racistas en el duelo ante UT (U)

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 16/03/2026

Síguenos en Google News Google News

Por segunda vez en la historia, el protocolo antiracismo se activó en el fútbol peruano y esta vez tuvo lugar en el Estadio Monumental. Sobre los últimos minutos del partido entre Universitario y UTC, el árbitro Michael Espinoza hizo el gesto con los brazos cruzados el cual reflejaba que se habría dado un hecho de corte racista contra uno de los jugadores del elenco cajamarquino.

El afectado fue el portero del elenco visitante Ángelo Campos quien aseguró que desde la tribuna sur del coloso de Ate le lanzaron fuertes ofensas. Esto implicaría en una dura sanción contra recinto crema ya que Conmebol y FIFA castigan duramente este tipo de situaciones.

Universitario toma tajante postura tras denuncias de racismo

A menos de 24 horas de dicho partido, Universitario emitió un comunicado donde revela su postura ante lo sucedido frente a UTC. En primer lugar, el club respalda todos los protocolos contra el racismo que se han implementado y aseguraron que entregarán todo el material audiovisual que sea requerido para las investigaciones realizadas por la Liga 1.

Seguidamente, el actual campeón nacional dejó en claro que en la tribuna donde se habrían dado los insultos suelen estar familias, niños y niñas e incluso indicaron que hay videos que certifican que no hubo insultos racistas, sino una presión normal que se da en cualquier partido.

Imagen
Universitario se manifiesta tras presuntos actos racistas en el Monumental.

Álex Valera sale en defensa de Jairo Concha y lanza misil contra todos en Alianza Lima
Lee también

Álex Valera sale en defensa de Jairo Concha y lanza misil contra todos en Alianza Lima

En esa misma línea, la U exige que la versión de Ángelo Campos sea debidamente probada y corroborada por los videos que circulan en redes sociales. Eso sí, los cremas indican que se comprobarse la acusación, aplicarán las sanciones correspondientes que indica su reglamento interno y el de la Liga 1.

Existen agentes externos que buscan altera la competencia

En la última parte de este comunicado, el cuadro estudiantil manifestó su rechazo por la denuncia impuesto por Alianza Lima la cual generó la sanción contra Jairo Concha y Javier Rabanal. De acuerdo a su parecer, estos agentes externos pretenden desvirtuar la competencia y sacar provecho a través de los escritorio.

"Finalmente, nos reservamos el derecho de emprender las acciones legales correspondientes contra quienes difundas versiones falsas o tergiversadas que dañen la imagen de nuestro club", indicaron.

Ministerio de Cultura rechaza presunta discriminación en Universitario vs UTC tras protocolo antirracismo
Lee también

Ministerio de Cultura rechaza presunta discriminación en Universitario vs UTC tras protocolo antirracismo

En resumen, Universitario se manifestó tras los presuntos actos racistas sucedidos en el Estadio Monumental sobre los minutos finales del partido ante UTC. El elenco crema aseguró que apoyará en la investigación, pero exigió que las acusaciones sean debidamente corroboradas.

Temas relacionados Ángelo Campos comunicado Liga 1 protocolo antiracismo racismo Torneo Apertura Universitario UTC

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA