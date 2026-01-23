Lionel Messi sorprende al Perú con un anuncio inesperado cerca a la 'Noche Blanquiazul'

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En medio de un escenario complejo para Alianza Lima, marcado por tensiones institucionales y denuncias que han golpeado a su plantel, una noticia inesperada sacudió el ambiente futbolístico este viernes.

El protagonista es nada menos que Lionel Messi, quien apareció en un video difundido por su club, el Inter Miami, generando sorpresa y expectativa en la hinchada peruana. El anuncio se enmarca dentro de la gira de partidos amistosos que el equipo estadounidense realiza como parte de su pretemporada.

Fue entonces cuando Messi lanzó la frase que encendió la ilusión de los hinchas: "Hola Perú, nos vemos en Lima", confirmando su presencia en la 'Noche Blanquiazul 2026', evento tradicional de presentación del plantel íntimo. El Inter Miami disputará un partido amistoso contra Alianza Lima, lo que convierte la jornada en un acontecimiento histórico para el fútbol peruano.

Un anuncio inesperado

La llegada de Messi y del Inter Miami se produce en un momento delicado para Alianza Lima, que atraviesa una crisis tras la denuncia de abuso sexual contra tres de sus jugadores: Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco.

La noticia del astro argentino funciona como un bálsamo para la institución y su hinchada, que esperan que la 'Noche Blanquiazul' sea un punto de inflexión positivo.

"¡𝗛𝗢𝗟𝗔, 𝗣𝗘𝗥𝗨! 𝗡𝗢𝗦 𝗩𝗘𝗠𝗢𝗦 𝗘𝗡 𝗟𝗜𝗠𝗔, 𝗟𝗢𝗦 𝗘𝗦𝗣𝗘𝗥𝗔𝗠𝗢𝗦" 🇵🇪 🐐



La invitación de Lionel Messi para la Noche Blanquiazul 2026. Alianza Lima recibirá mañana en Matute al '10' argentino. 🔵⚪️



pic.twitter.com/pJYUVfkXka — Pase Filtrado (@pasefiltradope) January 23, 2026

Lo que se espera del encuentro

La presencia de Messi en Lima no solo tiene un valor deportivo, sino también simbólico y mediático. Se espera que el evento atraiga a miles de aficionados y que la cobertura internacional sitúe a Alianza Lima en el centro de la atención futbolística mundial al enfrentarse con equipo cuya estrella es de altísimo calibre.

Además, la participación de Inter Miami refuerza la estrategia del club estadounidense de consolidar su marca global, aprovechando la figura de Messi como máximo atractivo del equipo.

El inesperado mensaje de Lionel Messi confirma su llegada a Lima para la 'Noche Blanquiazul 2026'. En un contexto difícil para Alianza Lima, la presencia del astro argentino promete convertir el evento en una jornada histórica que trasciende lo deportivo y se convierte en un símbolo de esperanza para la hinchada íntima.