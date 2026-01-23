Revelan que 5 PERSONAS fueron AGREDIDAS en Alianza Lima por hinchas: Guerrero, Advíncula y hasta un GERENTE

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La denuncia por abuso sexual que recae en contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña desató la furia de la hinchada de Alianza Lima que, tras conocer sobre lo sucedido, llegaron hasta el estadio Alejandro Villanueva para recriminar a los futbolistas.

Si bien ingresaron al recinto íntimo no los encontraron, pero sí vieron al resto de sus compañeros a quienes, trascendió, que agredieron físicamente e inclusive a un directivo de la institución victoriana. En la siguiente nota conoce quiénes se vieron afectados por el grupo de fanáticos.

La polémica detrás de los jugadores

El último jueves 22 de enero, se conoció que diversos simpatizantes de cuadro blanquiazul acudieron hasta exteriores de 'Matute' para mostrar su total indignación por el escándalo que ha desencadenado una serie de repercusiones y reacciones no solo en el ámbito deportivo sino hasta judicial.

En tal sentido, el periodista Carlos Panez, de Exitosa Deportes, opinó que Carlos Zambrano ha estado siempre inmerso en la polémica, aquella de la que en un determinado momento deslizó Hernán Barcos que existía en la interna íntima desde su estadía en 2023 hasta en 2025.

El hombre de prensa deportiva trajo a la memoria que los actos de indisciplina que ha cometido el defensa de la selección peruana han sido constantes siendo el último después del Día de la Canción Criolla que repercutió también en el sentir de los hinchas blanquiazules quienes aquella vez también se hicieron presentes en la concentración del equipo.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | El periodista de Exitosa Deportes, Carlos Panez, informó que hinchas de Alianza Lima agredieron a Luis Advíncula, Paolo Guerrero, Luis Ramos, Fernando Gaibor y Franco Navarro Jr. tras irrumpir en Matute.



¿Qué jugadores de Alianza Lima fueron agredidos?

Si bien en un principio las agresiones a jugadores de Alianza Lima, por parte de los hinchas eran tratadas aún como suposiciones, Panez confirmó que sí ocurrieron. Y que fueron en total cinco personas las afectadas, entre las que incluye un alto mando del conjunto de la La Victoria.

Entre estos figuran cuatro futbolistas, ellos son los siguientes: Paolo Guerrero, Luis Advíncula (resultó ser uno de los más agredidos), Luis Ramos ( que sufró hematomas en el rostro) y Fernando Gaibor. A ellos se le suma Franco Navarro Jr., gerente deportivo de Alianza Lima.

Como vemos, luego de hacverse pública la denuncia por presunto abuso sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, los hinchas de Alianza Lima llegaron hasta el estadio Alejandro Villanueva 'Matute' y protagonizaron una fuerte gresca con algunos jugadores entre los que reslata Paolo Guerrero y Luis Advíncula.