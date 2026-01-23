Escándalo en Alianza Lima: Revelan el primer DESPIDO tras denuncia contra Carlos Zambrano, Peña y Trauco

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima se ha visto remecido por una grave denuncia contra tres de sus futbolistas: Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. En medio de esta polémica, se reveló que el club deportivo habría realizado su primer despido. ¿De quién se trata?

Denuncian a tres futbolistas de Alianza Lima

En comunicación con Exitosa, la periodista argentina, Mercedes Ninci, reveló detalles del testimonio de la joven argentina de 22 años que denunció a tres jugadores aliancistas por presunto abuso sexual que habría tenido lugar en un hotel en Montevideo, en Uruguay, donde el equipo peruano completó su pretemporada con un torneo amistoso denominado Serie Río de la Plata 2026.

Según detalló, la joven identificada como 'Sol' junto a su amiga llamada 'Dana', fueron a la habitación de Carlos Zambrano quien las invitó e incluso pago el traslado hasta el hotel. Seguidamente, explicó que todos ingirieron bebidas alcohólicas antes de irse al cuarto del 'pelotero', pero no obstante, el defensor de 36 años la habría obligado a tomar más de lo normal.

Luego, Sol pierde de vista a la amiga y es en aquel momento en que aparentemente, los tres futbolistas (Zambrano, Peña y Trauco) "la habrían sometido sexualmente con acceso carnal sin protección". Asimismo tras el indignante hecho y que Sol regresara a Buenos Aires, la joven siguió recibiendo mensajes por WhatsApp e Instagram de parte del 'Káiser'.

Primer despido en Alianza Lima tras escándalo

Este lamentable acto habría generado no solo el enfado de los hinchas del club, sino también que Alianza Lima decidiera separar indefinidamente a los tres futbolistas involucrados en la denuncia. ¡Pero no todo queda ahí! Pues bien, el comentarista deportivo, Eddie Fleischman, señaló que el equipo peruano habría despedido a alguien en medio de esta comprometedora situación.

Según lo revelado a través de sus redes sociales, el club de La Victoria despidió a una de las personas que estaba encargada de la seguridad el primer equipo en la pretemporada en Uruguay mientras se realizaba la Serie Río de La Plata 2026.

"Una persona de seguridad en la concentración de Alianza en Uruguay ha sido despedida. (...) El nivel de disgusto es enorme en el DT Guede: 'Está furioso'", expresó Fleischman en su cuenta de X, alegando que el motivo detrás del despido sería un aparente atropelló a las normas de convivencia en una concentración deportiva.

Eddie Fleischman revela primer despido en Alianza Lima tras denuncia por presunto abuso sexual.

Zambrano, Trauco y Peña: ¿Hasta 20 años de cárcel?

Este escándalo que involucra a tres futbolistas peruanos, en comunicación con Exitosa, el abogado argentino Nicolás Silvera, reveló que Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco han sido denunciados por el presunto delito de abuso sexual agravado, que en Argentina se castiga con penas de entre 8 y 20 años de cárcel.

"Es una situación sumamente complicada porque es un delito que, ante las leyes argentinas, choca mucho. Es una pena que casi se equipara al homicidio", señaló el letrado.

Es así como el periodista deportivo Eddie Fleischman reveló que Alianza Lima realizó su primer despido en medio de la denuncia por presunto abuso sexual a una joven argentina que recae sobre tres de sus jugadores: Zambrano, Trauco y Peña.