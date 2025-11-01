Vecinos de San Juan de Miraflores capturan y castigan a correazos a delincuente

01/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pese a que Lima y Callao están en estado de emergencia los actos delictivos no cesan. Esta vez en el distrito de San Juan de Miraflores, un grupo de vecinos hizo justicia con sus propias manos tras atrapar a un presunto ladrón a quien castigaron drásticamente.

Capturan y castigan a presunto ladrón

Hartos de la delincuencia los residentes de un vecindario capturaron a un sujeto que habría robado el celular a un joven en la primera cuadra de la avenida Los Álamos. La víctima comenzó a pedir ayuda mientras perseguía al hombre, lo que alertó a las personas que se encontraban en la zona.

Acto seguido el varón fue inmovilizado con soguillas y humillado al bajarle el pantalón, mientras la multitud enfurecida lo rodeaba sin permitirle escape y procedieron a castigarlo a punto de correazos, previamente a que llegara la Policía Nacional del Perú (PNP).

De acuerdo a los testigos, el hombre que fue capturado corría de manera desesperada por la zona a fin de escapar luego de hurtar el dispositivo móvil de su víctima. Tras atraparlo se le halló un cuchillo entre sus pertenencias, aumentando de esta manera la indignación de los vecinos que con más rigor le propinaban golpes.

¿Qué sucedió con el sujeto después?

Cabe resaltar que, este hombre ya contaba con antecedentes por otros robos a locales ubicados en la zona lo que exacerbó la ira de los residentes hasta tal punto de tenerlo sobre el piso.

Esta vez su intento de querer robar un celular fue frutrado ante la valentía de las personas de optar por tomar ley en sus manos ante la ineficacia de las autoridades policiales.

Minutos después, la Policía Nacional se apersonó hasta el lugar de los hechos y confirmó que cuenta con antecendentes por hurto, tras ello fue trasladado a la comisaróa de San Juan de Miraflores.

Frente a ello, este caso ya se encuentra en manos del Ministerio Público para continuar con las diligencias correspondientes. Por su parte, los vecinos amenazaron con quemarlo como escarmiento.

Como vemos, un hombre que habría robado un celular en la primera cuadra de la avenida Los Álamos, en el distrito de San Juan de Miraflores, fue capturado y castigado por residentes de un vecindario. Tras ello, personal de Serenazgo de la jurisidicción y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron al lugar y lo trasladaron a la comisaría del sector para llevar a cabo las diligencias correspondientes de ley.