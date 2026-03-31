Óscar Arriola destacó graduación de más de 300 policías en Chiclayo: "Vamos a salir victoriosos como siempre"

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, resaltó la graduación de más de 300 efectivos policiales de la Escuela PNP de Chiclayo. En su discurso, la autoridad policial expresó su confianza en que la lucha contra la inseguridad ciudadana se reforzará con dicha incorporación.

Iniciarán servicio el 1 de abril

Durante la ceremonia por la graduación de 335 estudiantes de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional PNP Chiclayo, promoción "Protección Ciudadana 2026", Arriola Delgado indicó que esta implementación de efectivos policiales se ejecuta bajo el contexto de cumplimiento del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad.

En esa línea, precisó que los policías recién graduados, iniciarán servicio oficialmente este miércoles 1 de abril, por lo que deberán comprometerse a entregarse a la patria y cumplir con su vocación de servir al prójimo. Asimismo, Arriola indicó que estos efectivos se desempeñarán en trabajos de prevención, inteligencia e investigación, con la finalidad de reducir los índices criminales.

"Nosotros no podemos defraudar ese legado de vida que nos han dejado y todo lo que hemos aprendido en las aulas, absolutamente todo, ponerlo en práctica una vez que ya estemos en la actividad al servicio de la ciudadanía", señaló Arriola.

Además, enfatizó que será la propia ciudadanía la que evaluará sus trabajos en el marco de la ola de violencia que azota no solo a transportistas, sino también a comerciantes, menores y la ciudadanía en general. Es así que, deberán prevenir que no se sigan cometiendo delitos de homicidio.

Agradeció a autoridades

Cabe mencionar que, Arriola Delgado también expresó su agradecimiento hacia el presidente de la República, José María Balcázar, a sus ministros de Estado, al gobernador regional de Lambayeque, por haber hecho "esfuerzos" por estar "mejor equipados" en logística, patrullaje, y demás.

"Gracias a las autoridades y al compromiso de los 137 mil policías, sumado los 5635 que usted tuvo bien en juramentar, señor presidente, es que todos nos ponemos como un gran equipo 142 mil policías para luchar contra este flagelo criminal y vamos a salir victoriosos como siempre", dijo ante la prensa, el último lunes 30 de marzo.

En conclusión, el comandante Óscar Arriola pidió a Dios que bendiga a cada uno de los policías graduados durante la labor que desempeñarán en las calles de Chiclayo; ello con el objetivo de vencer la crisis de criminalidad organizada y delincuencia.