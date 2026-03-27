PCM encabezó reunión con el PJ, Fiscalía y PNP para evaluar avances del Plan Nacional de Seguridad

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, encabezó una mesa de trabajo para evaluar los avances del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028. En la reunión realizada desde la sede de la PCM se contó con la participación de los titulares del PJ, Fiscalía, PNP y los ministerios responsables.

Evalúan avances del Plan Nacional de Seguridad

La tarde de este viernes 27 de marzo, se dio el encuentro en la sede de la PCM encabezada por el jefe del Gabinete, Luis Arroyo, para dar cuenta de las actualizaciones que se han obtenido desde la aplicación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.

Como se conoce, el pasado 9 de marzo, el Gobierno oficializó la aprobación del referido proyecto tras más de tres meses del anuncio de refundación y continuos retrasos de su inauguración.

Tras ello, tanto la PNP como los ministerios responsables de su ejecución in situ, Interior y Justicia, han realizado diversos operativos bajo la tutela de este Plan Nacional. Tal exposición ha dado cuenta en la reciente reunión ocurrida en PCM.

En ella se contó con la participación de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello; el fiscal de la nación, Tomás Aladino Gálvez; los titulares del Interior (José Zapata), Justicia (Luis Jiménez Borra) y Economía, (Rodolfo Acuña); y el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola.

En las fotos publicadas por la cuenta de X del Consejo de Ministros, también se observó la presencia de Patricia Benavides, Fiscal Suprema Titular en la Segunda Fiscalía Suprema Penal.

Durante el encuentro, se reafirmó el compromiso de trabajo conjunto para enfrentar al crimen organizado y combatir delitos como la extorsión, el sicariato y la minería ilegal.

#PCMInforma | 🇵🇪 El Gobierno lidera respuesta integral contra el crimen organizado



El presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez, junto con la presidenta del @Poder_Judicial_, el fiscal de la nación, los titulares de @MininterPeru y @MinjusDH_Peru, y el... pic.twitter.com/zsm4306t9P — Consejo de Ministros (@pcmperu) March 27, 2026

En el encuentro se acordó que se instalará una mesa de trabajo de forma mensual para darle un continuo seguimiento y cumplimiento a lo establecido por el Plan de Seguridad.

Resultados del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana

El pasado domingo 22 de marzo, el Gobierno presentó los primeros resultados del Plan Nacional de Seguridad en donde el premier presentó las capturas, detenciones e intervenciones realizadas.

El periodo de tiempo fueron los 12 primeros días en donde se permitió la detención de 9900 ciudadanos peruanos y 606 extranjeros implicados en diversos delitos.

También cayeron 2940 personas con requisitoria vigente y se intervino a 1455 extranjeros por infracciones a la Ley de Migraciones.

En esa línea, la PNP también asestó importantes golpes a las economías ilegales para evitar que los instrumentos de violencia continúen amenazando vidas inocentes: se incautaron 297 armas de fuego, 197 armas blancas y 162,572 unidades de material explosivo.

Respecto a la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, los agentes decomisaron más de 120 mil ketes de pasta básica de cocaína, más de 7 mil envoltorios de marihuana y aproximadamente 985 kilos de clorhidrato de cocaína.

Este 27 de marzo, el titular de la PCM encabezó una mesa de trabajo con diversas autoridades para darle seguimiento al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.