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Papa León XIV será hospitalizado este martes 13 para ser operado por nódulo en el pulmón

El Papa León XIV será hospitalizado este martes 13 de octubre para someterse a una cirugía de emergencia tras detectarse un nódulo pulmonar.

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 12/10/2026

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Este lunes 12 de octubre, se dio a conocer que el papa León XIV será hospitalizado el martes 13 para someterse a una intervención quirúrgica de emergencia, luego de que se le detectara un nódulo pulmonar que pondría en riesgo su salud.

Santa Sede confirma hospitalización del papa León XIV este martes 13

La Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmó que el papa León XIV será ingresado este martes 13 de octubre al Policlínico Agostino Gemelli de Roma, Italia para ser operado, luego que se le detectara un nódulo en uno de sus pulmones. El anuncio precisa la fecha y el horario aproximado de su hospitalización, aunque todavía no se ha informado cuándo se realizará la intervención quirúrgica.

De acuerdo lo narrado por la máxima autoridad de la Iglesia Católica el pasado domingo 11, el hallazgo fue localizada en una fase inicial y se encuentra bien delimitada, circunstancias que permitieron a su equipo médico evaluar la posibilidad de extirparla mediante una operación.

Siguiendo las instrucciones de sus médicos, el sumo pontífice decidió someterse a la intervención para retirar el nódulo pulmonar. Asimismo, según la información difundida, se estima que permanecerá hospitalizado aproximadamente una semana después de la operación.

El papa pidió oraciones a los fieles

Durante su intervención dominical, el pontífice agradeció las muestras de cercanía espiritual de los creyentes y pidió que lo acompañen con sus oraciones ante el procedimiento médico.

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La noticia ha generado impacto entre los fieles católicos, que permanecen atentos a los próximos comunicados oficiales sobre la salud del papa y el desarrollo de su hospitalización.

Por ahora, la Santa Sede no ha anunciado posibles cambios en las actividades públicas del pontífice durante los días que permanezca bajo atención médica.

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