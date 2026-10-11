Milei le desea pronta recuperación al papa León XIV tras anuncio de cirugía al pulmón: "Mis mejores deseos"

11/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente argentino Javier Milei le deseó una pronta recuperación al papa León XIV, quien será sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días. De acuerdo con la información brindada por el Vaticano, el procedimiento no pone en riesgo la gira del pontífice por Uruguay, Argentina y Perú. El mandatario expresó el respaldo de toda la nación ante este primer episodio relevante de salud durante la gestión del Santo Padre.

Mensaje de respaldo institucional y oración en Argentina por la salud del Pontífice

El mandatario del país sudamericano utilizó sus canales oficiales para transmitir un mensaje de cercanía y fe hacia el líder eclesiástico antes de su ingreso al quirófano. La declaración del jefe de Estado busca acompañar a la máxima autoridad de la Iglesia católica durante este proceso médico programado. Diversos sectores de la sociedad civil y religiosa se sumaron al pedido por el restablecimiento favorable del Santo Padre.

"Quiero hacerle llegar al papa León XIV mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido. Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a su santidad, deseándole una pronta y completa recuperación", expresó el mandatario.

Asimismo, el Gobierno argentino remarcó que la población se mantiene unida en oración para que el Papa continúe liderando sus actividades pastorales habituales con la fortaleza que lo caracteriza. Las autoridades confiaron en que el periodo de reposo sea breve y sin complicaciones adicionales.

Quiero hacerle llegar al Papa León XIV @Pontifex mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido. Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación. Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan. Lee también Cardenal Carlos Castillo oficia misa por la salud del papa León XIV: "Te pedimos por el santo padre" October 11, 2026

Cuadro clínico del papa León XIV y previsiones para su viaje a Sudamérica

El papa León XIV comunicó públicamente que se someterá a una cirugía para extirpar un nódulo detectado a tiempo en un pulmón, representando el primer inconveniente de salud en sus 17 meses de pontificado. El Santo Padre, de 71 años de edad, detalló que el problema fue hallado en una etapa temprana y se encuentra localizado.

"El papa estadounidense hizo el anuncio durante su bendición del mediodía del domingo. Dio las gracias a la multitud por su cercanía y se encomendó a sus oraciones, mientras la Santa Sede dejó entrever que el procedimiento se realizará en los primeros días de esta semana", detalla el reporte eclesiástico.

Queridos amigos: recientemente, durante una revisión, los médicos me han detectado un nódulo localizado en el pulmón. Se ha detectado todavía en una fase muy temprana y está bien localizado. Los médicos consideran oportuno intervenir. Por eso, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo. La operación ya está programada para los próximos días. Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a sus oraciones. — Papa León XIV (@Pontifex_es) October 11, 2026 Lee también Visita oficial del papa León XIV no se ha modificado o cancelado, señala Juan Sheput

Pese a la intervención quirúrgica, el entorno del Vaticano aclaró que los preparativos para la visita pastoral a Uruguay, Argentina y Perú continúan según lo planificado para el próximo mes. El pontífice podría ausentarse únicamente de algunos actos inmediatos de esta semana mientras cumple con el reposo recetado por los médicos.

En ese sentido, Javier Milei reafirmó el compromiso del pueblo argentino de acompañar al papa León XIV en su pronta recuperación, confiando en su rápido retorno a las actividades oficiales y en la concreción de su esperada visita pastoral a la región.