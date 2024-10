Paro nacional: ¡Atención! Enfrentamiento entre policías y manifestantes a una cuadra del Congreso

Reportan enfrentamiento entre efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y manifestantes en la avenida Abancay. Protestantes buscaban llegar al Congreso de la República como parte de las acciones del paro nacional de hoy jueves 10 de octubre.

Más de 5 mil personas llegaron hasta las inmediaciones del Parlamento para alzar su voz de protesta por la ola de extorsiones de las que son víctimas diariamente. Es allí, donde se registraron incidentes con la Policía Nacional.

"Yo estaba por acá, en el Centro de Lima, no era mi objetivo venir a la protesta, pero al ver a muchos ciudadanos que, como yo, trabajan todos los días para emprender un negocio, decidí unirme. En el país estamos viviendo con alta inseguridad, se ha desbordado la delincuencia. Este Gobierno no se ha preocupado en brindarnos la seguridad que merecemos", dijo una ciudadana a Exitosa .

En declaraciones para Exitosa, una joven manifestante criticó a la presidenta de la República, Dina Boluarte, por no "apoyar a los ciudadanos" y cuestionó a la Policía Nacional por su actuar durante la protesta.

"Indignada de verdad porque Dina no merece llamarse presidenta porque no lo es, no está apoyando a los ciudadanos. Los policías acá apoyando a ellos. Han tirado bombas a gente inocente. Trabajamos independientemente, sacrificamos muchas cosas. Venimos desde provincia para ganarnos plata honradamente para comer. Que Dina apoye a los que extorsionan no es justo. No es justo lo que está pasando", expresó indignada a nuestro medio.