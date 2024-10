Paro nacional: PNP niega haber lanzado bombas lacrimógenas a manifestantes durante protesta

El general Enrique Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, negó rotundamente que la Policía Nacional del Perú (PNP) haya utilizado bombas lacrimógenas durante la protesta realizada en la avenida Abancay en el marco del paro nacional de transportistas.

En conversación con Karina Novoa en el programa 'Informamos y Opinamos', Monroy aclaró que los agentes emplearon bombas de estruendo, no lacrimógenas, con el objetivo de disuadir a los manifestantes que se congregaron en el Centro de Lima y ganar espacio sin afectar la salud de nadie.

"La PNP no ha utilizado el día de hoy perdigones ni bombas lacrimógenas, lo que se ha visto y se ha utilizado son bombas de estruendo que son disuasivas. Si puede ver las imágenes, estas bombas de estruendos, han sido deflagradas posterior al personal policial, no hacia adelante. Estas bombas de estruendo tiene una finalidad, es para disuadir y poder ganar terreno y ganar espacio", declaró.

El general precisó la diferencia entre ambos tipos de explosivos, señalando que las bombas de estruendo generan un impacto durante 5 a 10 segundos, mientras que las lacrimógenas pueden durar entre 45 segundos y un minuto, afectando la salud de quienes se encuentren en el área.

" No ha sido direccionada a las personas, motivo por el cual no ha habido afectación en la salud de ninguno de ellos. Si hubiese sido bombas lacrimógenas, hubiera habido afectación en la salud de los reporteros y las personas", agregó.

Asimismo, Monroy subrayó que la PNP respeta el derecho a la protesta pacífica y que su actuación busca evitar la desnaturalización de las manifestaciones.

En horas de la tarde del jueves 10 de septiembre, se reportaron enfrentamientos entre los efectivos policiales y los manifestantes en la avenida Abancay. En declaraciones para Exitosa, los ciudadanos alzaron su voz de protesta ante la represión del personal policial.

"Indignada de verdad porque Dina no merece llamarse presidenta porque no lo es, no está apoyando a los ciudadanos. Los policías acá apoyando a ellos. Han tirado bombas a gente inocente. Trabajamos independientemente, sacrificamos muchas cosas. Venimos desde provincia para ganarnos plata honradamente para comer. Que Dina apoye a los que extorsionan no es justo. No es justo lo que está pasando", expresó una manifestante a nuestro medio.