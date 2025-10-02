Paro de transportistas del 2 de octubre: ¿Llegas tarde al trabajo? Conoce las medidas que ordenó el MTPE

02/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El paro de transportistas del 2 de octubre ha complicado la movilidad en varios puntos de Lima y Callao, y miles de personas se han visto afectadas en su traslado al trabajo. Ante este panorama, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) dispuso una serie de medidas para quienes lleguen tarde a sus centros laborales, con la finalidad de proteger a los trabajadores y evitar sanciones innecesarias.

MTPE exhorta al trabajo remoto

Ante la medida de protesta, el MTPE recomienda que los empleadores prioricen el teletrabajo siempre que sea posible. Según el comunicado oficial, esta medida busca "salvaguardar la integridad de los trabajadores", en línea con lo establecido en el artículo 17 de la Ley N° 31572, Ley del Teletrabajo y su Reglamento.

Así, quienes puedan laborar desde casa lo hagan, evitando desplazamientos innecesarios y riesgos durante el paro.

MTPE da tolerancia de 2 horas

Para los trabajadores que se vean afectados por la falta de transporte público, el MTPE indica que se otorgará una tolerancia de hasta dos horas en su horario de ingreso. Esto busca reducir la presión sobre los empleados y garantizar que puedan llegar a su centro de labores sin que se les considere en falta.

Flexibilidad en el ingreso

El Ministerio también exhorta a los empleadores a adoptar medidas flexibles que permitan compensar las demoras derivadas de la situación. Esto significa que cada trabajador podrá ingresar según sus circunstancias particulares, asegurando que todos tengan la oportunidad de cumplir con sus funciones pese a los contratiempos del paro.

Horas de retraso se compensarán

El tiempo de demora deberá compensarse posteriormente, de acuerdo a lo que acuerden el trabajador y el empleador. Si no se llega a un acuerdo, será decisión del empleador cómo recuperar esas horas, siempre manteniendo la claridad y transparencia en la gestión del tiempo perdido.

Llegar tarde no será falta

Finalmente, el MTPE recalca que ningún retraso será considerado como tardanza injustificada que pueda derivar en sanciones disciplinarias.

Así, frente al paro de transportistas del 2 de octubre, el MTPE dispuso reglas claras para apoyar a los trabajadores. Las medidas incluyen teletrabajo, tolerancia horaria, flexibilidad en el ingreso y la posibilidad de compensar el tiempo perdido sin que ello se considere una falta.