Paro de transportistas: EsSalud reprogramará citas de pacientes en Lima y Callao ante movilización

02/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Debido al paro de transportistas convocado para este jueves 2 de octubre, el Seguro Social de Salud (EsSalud) informó que brindará todas las facilidades para que los pacientes puedan reprogramar sus citas médicas al no poder llegar a tiempo por las movilizaciones.

Reprogramarán citas ante paro de transportistas

Este jueves 2 de octubre se ha convocado un paro de transportistas en Lima y Callao, motivado por el reclamo de seguridad frente al incremento de extorsiones, crimen organizado y atentado contra choferes por cobro de cupos. Desde muy temprano, como en el distrito de Ate, decenas de ciudadanos se encontraron varados debido a la poca presencia de buses.

Ese panorama también se refleja en otras zonas de la capital: Las personas tienen dificultades para movilizarse a sus centros de labores o educativos, especialmente a los hospitales de Lima Metropolitana y Callao. Ante esta situación, EsSalud reportó, a través de sus redes sociales, que los asegurados que no puedan acudir a sus citas programadas para hoy, tendrán facilidades.

"Reprogramación inmediata correspondiente (de su cita)", expresa en el comunicado. Seguidamente, detalla que para gestionar dicho trámite solo deben comunicarse a EsSalud en Línea (teléfono 411-8000 Opción 1 - Citas), de acuerdo a la disponibilidad.

¿Qué medidas tomó EsSalud ante el paro de hoy?

Pero no todo quedó ahí, ya que la entidad también afirma que vienen tomando medidas de contingencia necesarias para garantizar la atención a los asegurados en el contexto del paro de transportistas. Esto incluye la reorganización de turnos, flexibilidad en la programación y el refuerzo de líneas de comunicación con los usuarios.

Esta disposición busca garantizar la continuidad del tratamiento médico sin afectar la seguridad de los asegurados. EsSalud exhortó a los pacientes a mantenerse informados a través de sus canales oficiales y recomendó priorizar la seguridad personal frente a cualquier intento de trasladarse en contextos de bloqueo o protesta por un sector de transportistas.

Compromiso con los asegurados

Finalmente, en su comunicado, el Seguro Social reafirma su compromiso de velar y trabajar denodadamente por brindar una atención de calidad y lograr el bienestar de toda la población asegurada.

Con el objetivo de asegurar que nadie pierda la oportunidad de recibir atención médica en medio de las posibles complicaciones por el paro de transportistas convocado para este jueves, 2 de octubre, EsSalud anunció reprogramación de citas de pacientes en Lima Metropolitana y Callao. Pidió a los pacientes comunicarse con su línea de atención para no perder su turno.