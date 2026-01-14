Paro de transportistas: Martín Ojeda solicita a José Jerí una reunión inmediata con los tres poderes del Estado

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco de una nueva joranada de paro de transportistas en Lima y Callao, que se viene desarrollando este miércoles 14 de enero, Martín Ojeda, representante de Transportes Unidos, solicitó al presidente José Jerí una reunión inmediata con los tres poderes del Estado ante la inseguridad que golpea al sector.

Solictan reunión con los poderes del Estado

El mandatario Jerí Oré acudió esta mañana a la plaza de Acho, en el distrito del Rímac, para sostener una reunión con dirigentes y representantes del gremio de transporte. En esta oportunidad estuvo acompañado del ministro del Interior, Vicente Tiburcio; y de Transportes, Aldo Prieto.

En dicho encuentro estuvo presente el dirigente del gremio de transportistas, Martín Ojeda, así como otros agremiados. El encuentro se desarrolló en el módulo itinerante de seguridad, donde el diálogo estuvo centrado en diversas problemáticas que hoy afronta el sector.

Tras el inicio del año 2026, los ataques extorsivos contra una serie de empresas de transporte público continúan poniendo en riesgo la seguridad de conductores y pasajeros.

En primer lugaR, Ojeda expuso que los transportistas necesitan el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) debido a que las estadísticas evidencias que los asesinatos no cesan.

Asimismo, exhortó a que la norma de motos se ejecute de una vez porque puntualizó que "conductores y pasajeros" tienen conocimiento de que los ataques se están dando en "un 90%" mediante este tipo de unidades menores. Por tal motivo, Ojeda pidió al jefe de Estado una reunión de urgencia entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

"Se tiene que dar una reunión inmediata con los tres poderes del Estado porque no solamente es un tema del Ejecutivo, es un tema del Ministerio Público, del Poder Judicial porque muchos de los afectados (...) de ser el caso el día de mañana para que se vean también los avaneces de una mesa que ha bajado de categoría", enfatizó.

La respuesta de José Jerí

Por su parte, el inquilino de Palacio de Gobierno, dejó en claro que se deben diferenciar los temas urgentes de los estructurales. Sobre estas últimas aseguró que se dejarán encaminadas porque "por un tema de tiempo" no se podrá ver el resultado tangible.

"La coordinación con Fiscalía y con el Poder Judicial vamos a coordinar personalmente el día de hoy voy a comunicarme ellos dos para programar una fecha en el breve término que de todas maneras va a estar el premier y en algún momento, dependiendo el día, mi persona", explicó.

Como vemos, los transportistas solicitan al presidente José Jerí una reunión con los tres poderes del Estado, en el marco de una nueva jornada de paro ante actos extorsivos en el sector.