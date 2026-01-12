Perú y Suecia refuerzan relaciones bilaterales: Reapertura de embajada sueca se dará durante el 2026

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidencia de la República confirmó la reapertura de la embajada de Suecia en territorio peruano para el 2026. Con este reencuentro se estrechan los vínculos políticos, económicos y de cooperación entre ambos países.

En la reunión entre ambas naciones contó con la presencia de la delegación del Grupo Wallenberg y embajador de Suecia y Hugo de Zela y representantes de la Cancillería peruana.

Embajada de Suecia en Perú abrirá en 2026

El presidente José Jerí recibió a la delegación del Grupo Wallenberg y al Embajador de Suecia en Palacio de Gobierno donde ambas naciones confirmaron la continuidad de relaciones bilaterales.

En este encuentro entre autoridades gubernamentales se confirmó la reapertura de una misión diplomática sueca en el país la cual sería reinaugurada durante este año 2026.

¡Gran noticia para nuestras relaciones bilaterales! 🇵🇪🇸🇪 El presidente José Jerí recibió a la delegación del Grupo Wallenberg y al Embajador de Suecia, cita en la que se confirmó la reapertura de la Embajada residente de Suecia en el Perú para el 2026. Este hito diplomático... pic.twitter.com/qduocYIYr9 — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) January 12, 2026

Según informó Presidencia, durante el encuentro se exploraron nuevas oportunidades de inversión por parte del país europeo. Los sectores en los que se habría enfocado tal decisión incluyen los de defensa, telecomunicaciones y minería.

Con este encuentro bilateral, el estado peruano indica que se estaría reflejando la confianza internacional en la economía nacional. La moneda peruana se ha ido posicionando como una de las más fuertes en la región sudamericana.

Se celebrarán 170 años de relaciones bilaterales

La reapertura de esta embajada en Lima se da en el marco de la celebración por el 170 aniversario de relaciones bilaterales entre Perú y Suecia que se celebra durante este 2026.

La reapertura de la Embajada residente de Suecia en el Perú se suma al establecimiento de la oficina comercial Business Sweden en Lima, entidad público-privada sueca, la cual fue inaugurada en noviembre del 2025.

Durante los últimos años, Perú y Suecia han mantenido diálogo de alto nivel lo que ha llevado a un nuevo paso en este nuevo reencuentro entre ambas naciones.

Además, se han consolidado los lazos económicos con la presencia de importantes empresas suecas en el Perú, algunas de ellas cuentan con más de ochenta años de trayectoria en el país.

Ambas naciones cuentan con coincidencias en la agenda global ambiental, el compromiso con el fortalecimiento del multilateralismo, así como el apoyo de Suecia proceso de adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La cooperación entre ambas naciones se verían fortalecidas tras la confirmación de la reapertura de la Embajada de Suecia en el Perú durante el 2026. Así fue confirmado tras la reunión en Palacio de Gobierno entre el presidente José Jerí y la delegación sueca.