Detienen a presuntos extorsionadores de transportistas: Desafiaban a la PNP por redes sociales

13/01/2026

La Policía Nacional del Perú capturó a dos presuntos integrantes de la banda criminal 'Los Sátrapas del Cono', dedicada a la extorsión de empresas de transporte público y de taxi colectivo, en el distrito de Independencia.

Retaban a la PNP

Según detalló la PNP, se trata de Frank Alexis Cruz Cárdenas, alias 'Frank', y Alison Mara Lozano Malva, de 22 años, alias 'Alison'. Ambos pertenecería a una red que operaba desde distintos puntos del distrito, usando violencia y miedo para imponer pagos. Sería alias 'Frank' quien usaba sus redes sociales para subir videos mostrándose con armas burlándose de las autoridades.

"Aparecen en videos amedrentando, este irrecuperable registra por conspiración de sicariato, está denunciado, físicamente señalado. Son muy jóvenes, más de lo mismo y son estas personas quienes amedrentan", reveló el jefe de la Dirección de Investigación Criminal, Víctor Revoredo.

Asimismo, aprovechó para solidarizarse con las víctimas y los instó a no dudar en realizar las denuncias correspondientes.

"El respaldo de la Policía es total a nuestros hermanos transportistas, emprendedores, bodegueros y panaderos. Estos irrecuperables no dudan en dejar artefactos explosivos ni en incendiar vehículos para amedrentar a personas de bien", sostuvo.

Usan a menores de edad

Durante operativo, ejecutado por la División de Investigación de Robos con apoyo de un equipo especializado de inteligencia, se logró intervenir una presunta guarida de la organización criminal. En el lugar se halló una pistola y cartuchos del mismo calibre, los que se encuentran como parte de la investigación.

"Lo que se tiene conocimiento es que se dedican a la comisión de actos violentos, puede ser robo agravado, extorsiones y demás, con el fin de extorsionar a todos los bodegueros. Ósea, es la hegemonía acá en la zona, en los delitos agravados como son extorsiones", detalló el coronel Cano de la PNP.

Asimismo, Revoredo advirtió que estas bandas criminales usan a menores de edad para vigilar la presencia policial, exponiendo sus vidas, pues le suministran sustancias alucinógenas: "Es una práctica criminal que no vamos a permitir", aseguró.

Además, resaltó que la intervención se dio bajo el uso racional de la fuerza, debido a que los sujetos contaban con armas. Por otro lado, destacó la colaboración de loa vecinos, quienes, pese al temor brindaron información.

Es así, como la PNP capturó a dos presuntos integrantes de la banda 'Los Sátrapas del Cono', en Independencia, que se dedicaban a extorsionar en la zona.