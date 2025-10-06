Paro de transportistas EN VIVO: Sigue aquí LO ÚLTIMO de la protesta de hoy 6 de octubre

06/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de que se registrara al asesinato de un conductor de la empresa Lipetsa, algunos sectores de transportistas decidieron convocar a paro en solidaridad por el crimen. Este es el panorama que se vive este lunes 6 de octubre:

06:30 PNP traslada pasajeros en Puente Atocongo

En la zona se registra una larga espera por parte de los pasajeros para lograr encontrar a un bus de transporte público, por ello la PNP ha dispuesto 30 buses para trasladar a la población debido a la paralización de las empresas de transporte. Los ciudadanos, pese a las molestias, entienden la medida tomada por los transportistas, ante la ola de asesinatos por extorsión.

06:25 Línea 1 del Metro de Lima con alta demanda

La Línea 1 del Metro de Lima informó que brinda su servicio con normalidad en medio del paro de transporte convocado para este lunes 6 de octubre. Sin embargo, han resaltado que presentan alta demanda en el servicio, por ello, pidieron a los usuarios tomar sus precauciones.

Línea 1 del Metro de Lima

06:18 Llegan primeras unidades de transporte

Tras largos minutos de espera, llegaron los primeros vehículos de transporte hasta el paradero de Puente Nuevo, buses de la empresa Real Stars brindan el servicio con normalidad. Debido a la falta de vehículos algunos buses de la PNP vienen apoyando a la población con el traslado.

06:05 70% de empresas de transporte acatan paro en Panamericana Norte

Al menos 20 minutos esperan los usuarios un bus en la Panamericana Norte, pues hasta el 70% de empresas acataron la medida de apagar los motores para este lunes 6 de octubre. En los paraderos de la zona se observa gran cantidad de pasajeros esperando su vehículo.

06:00 Empresas de transporte de Lima Este labora con normalidad

A diferencia de otras zonas, en el distrito de Ate las empresas de transporte público vienen brindando su servicio con normalidad pese al paro convocado para este lunes 6 de octubre en solidaridad con el ataque al conductor de Lipetsa.

05:30 PNP sostiene que hay oferta de buses

El jefe de la Región Policial Lima, el general Enrique Felipe Monroy, brindó un primer balance del paro convocado para este lunes 2 de octubre. En ese sentido Felipe Monroy afirmó que si hay oferta de transporte público para los ciudadanos, considerando que la oferta si satisface a los usuarios.

05:20 Poca afluencia de buses en Puente Nuevo

A diferencia del paro registrado el jueves 2 de octubre, en el paradero de Puente Nuevo se registra poca llegada de buses de transporte público para trasladar a la población lo que ha generado caos y que la propia Policía Nacional tenga que brindar movilidad.