Sismo sacude el norte del Perú HOY, 2 de enero: Conoce AQUÍ el epicentro y magnitud de este temblor

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡En pleno verano en el norte! El Centro Sismológico Nacional registró un temblor con epicentro en el norte del país durante la tarde de este viernes 2 de enero. Conoce el lugar exacto y su magnitud en esta nota.

Sismo en el norte del país HOY

El Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo alrededor de las 14:32 horas de la tarde de este viernes 2 de enero del 2026 en el norte del país, alertando a los veraneantes y locales que disfrutan el inicio del Año Nuevo 2026.

Según el reporte sísmico del Censis, el temblor de magnitud 4.1 ocurrió a los 125 kilómetros al oeste de Pimentel en la provincia de Chiclayo, en el departamento de Lambayeque.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0006

Fecha y Hora Local: 02/01/2026 14:32:29

Magnitud: 4.1

Profundidad: 15km

Latitud: -7.23

Longitud: -81.00

Referencia: 125 km al O de Pimentel, Chiclayo - Lambayeque — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) January 2, 2026

De acuerdo al reporte oficial, la profundidad alcanzada asciende hasta los 15 kilómetros. Además, los otros parámetros registrados se encuentra la latitud de -7.23 y una longitud de -81.00.

Por su parte, el boletín informativo del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del INDECI indicó que el sismo registrado durante la mañana de este 2 de enero tuvo como epicentro al mar peruano.

Reporte del COEN - Indeci, sismo 4.1 en Lambayeque

Siguiendo los parámetros sísmicos, el rango de magnitud del temblor esta colocado dentro del nivel verde, el cual refiere a que se trata de un movimiento telúrico menor a 4.5 que no refiere un peligro mayor.

De acuerdo a los primeros reportes, no se han registrado mayores afectaciones en Lambayeque ni en las infraestructuras ni en agravio de los mismos ciudadanos.

Además, se trata del sismo reportado número 12 en lo que va del inicio de los dos primeros días del 2026. Se recomienda que la población mantenga la calma al momento de los movimientos telúricos.

Más de 80 años de silencio sísmico en Perú

El último gran terremoto en el Perú ocurrió en 1940. Desde ese momento el país se encuentra en un silencio sísmico que ha llevado a contar con medidas preventivas necesarias ante su ocurrencia.

En la década de los 50, el gran terremoto se produjo un 24 de mayo de 1940 alrededor de las 11:35 de la mañana y contó con una magnitud de 8.2, siendo el temblor más intenso sentido en Lima y Callao.

Además, se produjo un tsunami que afectó con mayor impactó al Callao, por su cercanía al epicentro del terremoto. El primer puerto sufrió un gran impacto con el retiro del mar a 150 metro y el retorno de las olas con un aproximado de tres metros de altura.

Perú se encuentra ubicado en la zona conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico y con ello los movimientos telúricos ocurren con mayor concurrencia. Durante la tarde de este viernes 2 de mayo se registró un sismo de 4.1 de magnitud en Pimentel, Chiclayo, en el departamento de Lambayeque.