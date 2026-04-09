Perú es aclamado para presidir el Comité Interamericano contra el Terrorismo de la OEA

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Perú asume una posición importante en el ámbito diplomático, y es que este jueves el país fue elegido para ejercer la presidencia del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el período 2026-2027.

La designación se dio en el marco del Vigésimo Sexto Período Ordinario de Sesiones del CICTE, celebrado en Panamá los días 8 y 9 de abril, y constituye un reconocimiento al compromiso del país en la lucha contra el terrorismo y en la promoción de la cooperación regional.

La delegación peruana

La representación nacional estuvo encabezada por el embajador Luis Felipe Ugarelli Basurto, director general para Asuntos Multilaterales y Globales, acompañado por funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), la Representación Permanente del Perú ante la OEA y la Embajada del Perú en Panamá.

Durante su intervención, Ugarelli subrayó la experiencia peruana en la prevención y combate del terrorismo, destacando la necesidad de fortalecer la cooperación hemisférica frente a amenazas emergentes como el financiamiento ilícito, el uso de nuevas tecnologías por redes terroristas y los desafíos de la ciberseguridad.

#NoticiasTorreTagle I El Perú fue elegido por aclamación para ejercer la Presidencia del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la OEA para el período 2026-2027, esta designación reafirma el liderazgo del país en seguridad hemisférica y lucha contra el terrorismo.... pic.twitter.com/p2aRObJnuv — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) April 9, 2026

Importancia de la presidencia

El CICTE es el principal espacio político y técnico de la OEA encargado de promover la cooperación entre los Estados Miembros para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo en todas sus formas.

La presidencia peruana reviste especial importancia dentro del marco de la seguridad regional, pues permitirá al país conducir los trabajos del Comité, impulsar el diálogo político y la cooperación técnica, y definir lineamientos orientados a fortalecer las capacidades regionales frente a este flagelo.

La elección reafirma el liderazgo del Perú en materia de lucha contra el terrorismo y el sostenido compromiso con la cooperación a nivel de todo el mundo, el multilateralismo y la defensa de la paz, la democracia y el Estado de derecho en las Américas.

CICTE 2026 - Panamá

Desde su creación en 1999, el CICTE ha desarrollado programas de asistencia técnica, fortalecimiento institucional y capacitación en áreas como ciberseguridad, seguridad fronteriza, financiamiento del terrorismo, protección marítima y portuaria, y prevención del extremismo violento.

Con esta elección, el Perú asume un rol central en la conducción de la agenda hemisférica contra el terrorismo. El reto será consolidar la cooperación regional en un contexto de amenazas cada vez más complejas, donde el uso de nuevas tecnologías exigen respuestas coordinadas y efectivas. Esta es una oportunidad para reafirmar el liderazgo del país y contribuir a la seguridad de las Américas.