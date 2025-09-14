UNMSM: Reinician actividades en la Ciudad Universitaria y todas sus facultades desde el 15 de septiembre

14/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció que, desde este lunes 15 de septiembre, las actividades en la Ciudad Universitaria y todas sus facultades volverán a la normalidad, tras haberse levantado la huelga a cargo de la Federación Universitaria San Marcos (FUSM).

Como se recuerda, la tarde del pasado miércoles 10 de septiembre, la "Decana de América" comunicó la suspensión de sus actividades, incluyendo el examen de admisión 2026-I programado para los días 13, 14, 20 y 21 del mismo mes, debido a "actos de violencia y vandalismo" perpetrados en la sede universitaria.

Garantías establecidas para el reinicio de actividades

A través de sus plataformas oficiales, la UNMSM destacó que, "tras un proceso de diálogo", fueron alcanzados los acuerdos que permiten restablecer las actividades académicas y administrativas de manera presencial.

"En ese sentido, a partir del lunes 15 de septiembre las clases y demás actividades se desarrollarán con total normalidad en la Ciudad Universitaria y en todas sus facultades", detalla el comunicado oficial.

— Universidad Nacional Mayor de San Marcos (@UNMSM_) September 14, 2025

Asimismo, agradecen la "comprensión" de la comunidad sanmarquina durante los días de toma de la Ciudad Universitaria. Es importante mencionar que, a través de la mediación de la Defensoría del Pueblo, la alta dirección de la UNMSM y los representantes de la FUSM acordaron levantar la medida extrema desde la tarde del sábado 13 de septiembre.

¿A qué acuerdos llegaron?

Tras concretarse una mesa de diálogo entre ambas partes, finalmente se aprobaron algunas mejoras para los estudiantes sanmarquinos, como, por ejemplo, el incremento de las raciones de alimentos, ampliaciones de horario para la atención en el comedor, entre otras demandas.

Además, este pacto abarcó diversos temas de vital importancia como la asistencia legal a estudiantes que presenten denuncias, bienestar social y que no exista pago de matrícula para una segunda carrera profesional.

Cabe destacar que, en la firma de los acuerdos estuvieron presentes la rectora de la UNMSM, la Dra. Jerí Ramón Ruffner, quien estuvo acompañada de los decanos, consejeros universitarios y la Comisión Transitoria de la Federación Universitaria de San Marcos.

Luego de una mesa de diálogo sostenida por la alta dirección de la UNMSM, consejeros universitarios y la comisión transitoria de Federación Universitaria de San Marcos (FUSM), la misma que contó con la mediación de la Defensoría del Pueblo, acordaron anular el costo de matrícula... pic.twitter.com/IQxIGnmxdB — Universidad Nacional Mayor de San Marcos (@UNMSM_) September 14, 2025

Previamente, alumnos de la UNMSM protestaron luego de la convocatoria realizada por la Federación Universitaria de San Marcos, quienes reclamaron "cobros ilógicos" para el examen de admisión 2026-1, acusando una acción de "privatización" de la casa de estudios.

Tras llega a un buen puerto entre ambos lados, las actividades académicas y administrativas están garantizadas para desarrollarse con total normalidad desde el lunes 15 de septiembre.