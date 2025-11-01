Peruanos varados en Jamaica por el huracán Melissa retornaron al país en avión presidencial

01/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El paso del huracán Melissa en Jamaica provocó que un total de 24 peruanos se queden varados por lo que el Gobierno de José Jerí decidió destinar el avión presidencial para ayudarlos para que retornen al país.

Peruanos varados en Jamaica llegan al país

La Cancillería del Perú informó a través de sus redes sociales oficiales que los connacionales que se vieron afectados por el mencionado fenómeno natural en el país centroamericano ya se encuentran en territorio nacional.

"El canciller dio la bienvenida a los veinticuatro connacionales que regresaron de Jamaica en el avión presidencial, tras quedar varados por el paso del huracán Melissa", se lee en una publicación de su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter).

Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores liderado por Hugo de Zela indicó que "lideró misión solidaria que llevó ayuda humanitaria a un país amigo". "Reafirmó su compromiso de protección consular, acompañamiento y asistencia integral a la comunidad peruana en el exterior", añadió.

#NoticiasTorreTagle | El canciller dio la bienvenida a los veinticuatro connacionales que regresaron de Jamaica en el avión presidencial, tras quedar varados por el paso del huracán Melissa. La Cancillería lideró misión solidaria que llevó ayuda humanitaria a un país amigo y... pic.twitter.com/1jlEHsNCDE — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) November 2, 2025

La llegada del avión presidencial a Jamaica

Tras su paso por tierra jamaiquina, el huracán Melissa ha causado graves estragos y pérdidas humanas. A ello se le suma que de acuerdo a información oficial desde el Caribe, este desastre natural ya ha provocado alrededor de 50 muertes.

Entre los afectados se encontraban compatriotas quienes hicieron un llamado de ayuda para retornar de inmediato a nuestro país debido a que se quedaron varados en la capital Kingston y Montego Bay.

El Perú entregó a Jamaica más de dos toneladas de bienes de ayuda humanitaria, tras la llegada del avión presidencial a Kingston 🇯🇲. Ocho peruanos varados en la capital jamaicana por el paso del huracán Melissa ya se encuentran en la aeronave nacional, a la espera de completar la... pic.twitter.com/nNQ72YjYOj — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) November 1, 2025

Su llamado de emergencia fue escuchado por el presidente de la Repúblca José Jerí por lo que el avión presidencial partió desde temprano este sábado 1 de noviembre para traerlos nuevamente al Perú. Además, la Cancillería indicó que se destinó ayuda humanitaria para Jamaica.

"Avión presidencial partió a Jamaica por disposición del jefe de Estado Jose Jerí Oré, con más de dos toneladas de ayuda humanitaria y la misión de repatriar a los connacionales varados por el paso del huracán Melissa. Esta acción solidaria es liderada por la Cancillería", señaló la Cancillería en una publicación.

