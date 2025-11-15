PNP captura a tres presuntos extorsionadores en Surco: Habrían exigido más de S/10 mil a panadera

15/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía Nacional del Perú, mediante la División de Investigación de Extorsiones, capturó a tres presuntos extorsionadores de nacionalidad venezolana, quienes exigían una exorbitante suma a una panadería, ubicada en Surco.

Grababan videos con armas

El coronel Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Extorsiones de la Dirincri, informó que los detenidos buscaban enviar un mensaje extorsivo con el fin de obligar a la empresaria en cuestión a entregar una gran cantidad de dinero bajo amenazas contra su integridad y establecimiento, ubicado en la cuadra 15 de la avenida Los Próceres.

"A una ciudadana peruana en el rubro de la panadería, quien ya había accedido debido a la presión que ejercían estos pasando con el vehículo al exterior, mostrando el arma de fuego, ya accedió a pagar parte, 500 soles", detalló.

La detención se logró, luego de que estos aparentes delincuentes retiraran el dinero en un cajero, lo que fue aprovechado por las autoridades para dar con ellos.

"Se encontró la evidencia objetiva de la extorsión, el dinero que era retirado acá con una tarjeta por los intervenidos, el arma de fuego de procedencia ilícita, mire la capacidad de fuego que tenía para amedrentar y lógicamente para su defensa y repeler cualquier ataque", explicó.

Eran extranjeros

Se trata de José Samuel Dorante Arroyo, de 26 años, quien llegó al cajero acompañado de una mujer y menores de edad. Por ello, según el coronel Revoredo, los presuntos criminales usarían niños para pasar desapercibidos.

"Definitivamente hay una anotación que es típica de estos irrecuperables que amedrentas a las víctimas, pero ahí está el trabajo de los detectives de la División de Extorsiones en un trabajo articulado con la prevención y estamos trabajando", manifestó.

Durante el operativo, la PNP incautó un arma de fuego, municiones, dinero proveniente, presuntamente, de las extorsiones y un teléfono móvil. Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias de ley.

Es así como la Policía Nacional del Perú, logró capturar a tres presuntos extorsionadores que habrían exigido a una panadera el pago de más de S/10 mil para no atentar contra su vida y su negocio.