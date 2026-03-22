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Rastreo aéreo avanzado

PNP rescata cuerpo hallado en el río Virú: Drones permiten localizarlo en La Libertad

El cuerpo sin vida de una persona reportada como desaparecida fue hallado por la Policía Nacional del Perú en el río Virú, gracias al rastreo aéreo y un trabajo especializado en la región La Libertad.

Drones de la PNP recuperan cuerpo hallado en el río Virú, en La Libertad.
Drones de la PNP recuperan cuerpo hallado en el río Virú, en La Libertad. Composición Exitosa

22/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 22/03/2026

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Un operativo exitoso de la PNP tuvo lugar en La Libertad este domingo. El uso de drones aéreos y trabajo especializado en campo resultó en el hallazgo y rescate del cuerpo sin vida de una persona desaparecida en el río Virú.

Complejo rescate en río Virú demandó tecnología aérea

La intervención se realizó en el caserío Bajo, distrito y provincia de Virú, luego de que familiares alertaran sobre la desaparición de la víctima en circunstancias aun no esclarecidas.

Ante ello, la Región Policial La Libertad dispuso el despliegue de su Sección de Drones y de la Unidad de Emergencia y Rescate (UNEME), con el uso del dron RPA Kronos para intensificar las labores de búsqueda en una zona de díficil acceso.

Según SolTV, las labores para llegar a la zona exacta de la ubicación del cuerpo fueron complejas para la brigada de búsqueda y rescate, que tuvo que avanzar a pie por caminos accidentados dada la geografía de la zona. 

La tecnología aérea resultó clave para el éxito del operativo, ya que permitió realizar un rastreo detallado del cauce del río y sus alrededores. Gracias a los drones, los agentes lograron ubicar el cuerpo, facilitando su posterior recuperación por parte del equipo de rescate.

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Durante este operativo, los efectivos también hicieron uso de cuerdas, camillas y maniobras de alta complejidad para la extracción del cadáver.

Agentes de la PNP recuperan cadáver en el río Virú gracias a drones.
Agentes de la PNP y brigadas de rescate recuperan cadáver en el río Virú gracias a drones.

Tras este hallazgo, el cádaver fue puesto a disposición de la comisaría PNP de Virú, que se encargará de las diligencias correspondientes como la identificación de la víctima y determinación de las causas de muerte, en coordinación con el Ministerio Público.

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Voraz incendio consume taller mecánico en Trujillo

El pasado viernes, un voraz incendio consumió el interior de un taller mecánico en la urbanización El Palomar, en Trujillo, generando gran alarma y tensión entre los vecinos de la ciudad, según informó el COER La Libertad.

De acuerdo al reporte del Centro de Operaciones de Emergencia de la región, el siniestro inició, aproximadamente, a las 12:30 del mediodía, en un taller ubicado entre Los Rubíes y la avenida César Vallejo, en el distrito de Trujillo.

Al lugar de los hechos llegó el COER para monitorear la emergencia, mientras que, como parte de las acciones de respuesta, la Cía. de Bomberos de Víctor Larco y Trujillo acudieron con dos máquinas contra incendios.

Las violentas llamas dejaron herida a una persona con quemaduras de segundo grado, por lo que fue auxiliada y atendida por el personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU).

Además, según el COER, cuatro vehículos resultados comprometidos por el siniestro.

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