¡Por más de 11 horas! Corte de agua en Lima: Horarios y distritos que serán afectados el 15 de agosto por Sedapal

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Toma tus precauciones! A través de un comunicado, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que suspenderá el suministro de agua potable en varios distritos de Lima. Conoce aquí los horarios y las zonas que se verían afectadas este viernes, 15 de agosto.

Distritos afectados por corte de agua

Según detalló la empresa estatal, se ha programado cortes temporales del agua en distintos puntos de la capital por trabajos de limpieza, reparaciones y mejoras en la red. Estas acciones son claves para garantizar que el agua que llega a los hogares sea segura y saludable. En ese marco, Sedapal pide a los usuarios tomar precauciones para que la falta de agua no los agarre desprevenidos.

A continuación te revelamos las zonas que se verán afectas este 15 de agosto, algunas de ellas contarán con más de 11 horas sin el servicio de agua potable, ¡atento!

Interrupción del servicio en Lurigancho

Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Zonas afectadas: A.H. Paraíso de Cajamarquilla, A.H. Santa Cruz de Cajamarquilla, Agrupación Señor de Huanca, Asoc. Posesionarios del Cerro San Martín de Porres, Asoc. La Unión Santa Cruz de Cajamarquilla, Urb. La Planicie de Cajamarquilla.

A.H. Paraíso de Cajamarquilla, A.H. Santa Cruz de Cajamarquilla, Agrupación Señor de Huanca, Asoc. Posesionarios del Cerro San Martín de Porres, Asoc. La Unión Santa Cruz de Cajamarquilla, Urb. La Planicie de Cajamarquilla. Horario: 1:00 p.m. a 11:50 p.m.

1:00 p.m. a 11:50 p.m. Sector: 133

El sector 132 de este distrito también se verá afectado desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m.: Asociación Agrupación Familiar San Cristóbal, A.H. Paraíso de Cajamarquilla, A.H. Santa Cruz de Cajamarquilla, Agrupación Señor de Huanca, Asoc. Posesionarios del Cerro San Martín de Porres, Asoc. La Unión Santa Cruz de Cajamarquilla, Urb. La Planicie de Cajamarquilla.

Corte de agua en Ate y Villa El Salvador

Sedapal también anuncia interrupción del servicio en Ate, distrito de Lima Este desde 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. del 15 de agosto por limpieza de sus reservorios. Según detalló las zonas afectadas serían las del sector 182, que son las siguientes:

A.H. Agrupación de Familia Juventud 30 de Mayo - Esquema Zevallos; P.S. 1-2, P.S. 4-7, Ca. 3-4-5-6-7-8-9-10; A.H. 24 de Setiembre; A.H. Abraham Valdelomar, A.H. 15 de Marzo; A.H. Cruz de Mayo; A.H. Los Pinos; A.H. Grupo M de Horacio Zeballos.

Mientras que en Lima Sur, se verán afectadas las zonas del sector 326 del distrito de Villa El Salvador, desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. por limpieza de reservorio:

A.H. Mirador de 200 Millas. Cuadrante: Ampl. La Encantada, Collasuyo, San Ignacio de Loyola, A.H. Collasuyo, Ampliac. 3A 7mo, 9no y 10mo Sector Grupo 2A, 3A, Oasis 2, Mirador de Villa 200 Millas, Grupo 4 9no.

En San Juan de Lurigancho

Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Zonas afectadas: A.H. Señor de Luren , A.H. Ganímedes. Cuadrante: Urb. San Ignacio, A.H. Nuevo Paraíso, A.H. San Hilarión Santa Rosa Ampl. A.h. 18 de Junio, PJV San Hilarión, APV Ayacucho, A.H. Mártires del Periodismo, A.H. Villa Florida, PJV Señor de Luren, A.H. 23 de Octubre, PJV San Hilarión, APV Santa Elizabeth , A.H. Fray Martín de Porres.

A.H. Señor de Luren Cuadrante: Urb. San Ignacio, A.H. Nuevo Paraíso, A.H. San Hilarión Santa Rosa Ampl. A.h. 18 de Junio, PJV San Hilarión, APV Ayacucho, A.H. Mártires del Periodismo, A.H. Villa Florida, PJV Señor de Luren, A.H. 23 de Octubre, PJV San Hilarión, , A.H. Fray Martín de Porres. Horario: 8 :00 a.m. a 8:00 p.m.

:00 a.m. a 8:00 p.m. Sector: 407

Por último, el distrito de Los Olivos también sufrirá corte de agua desde el mediodía hasta las 8:00 p.m. en sector 83: A.H. Los Jazmines de Naranjal, A.H. José Carlos Mariátegui, A.H. 16 de Mayo, A.H. El Olivar, A.H. Santa Rosa de Naranjal, A.H. Virgen de Fátima, C.H. Cueto Fernandini 3ra y 4ta etapa, Coop. Naranjal, Urb. Los Jazmines de Naranjal, Urb. Parque El Naranjal 2da etapa.

De esta manera, se reveló que este viernes 15 de agosto, la empresa estatal Sedapal cortará el servicio de agua potable, de forma parcial, en los distritos de Los Olivos, SJL, V.E.S., Lurigancho y Ate. ¡Toma tus precauciones!