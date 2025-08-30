¡Por más de 8 horas! Corte de agua en Lima: Horarios y zonas afectadas este 1 de septiembre, por Sedapal

30/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 30/08/2025
¡Atención, usuarios! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha informado que este lunes, 1 de septiembre, se realizarán cortes programados de agua en varios distritos de la capital. Si vives en alguna de las zonas afectadas, asegúrate de conocer los horarios para evitar contratiempos y tomar las precauciones necesarias.
El mes de septiembre iniciará con una noticia que no dejará nada contento a los vecinos de Lima. Los residentes de algunas zonas de la capital enfrentarán una interrupción temporal del servicio de agua potable, debido a trabajos de mantenimiento en infraestructuras clave y la limpieza de reservorios.
La empresa estatal Sedapal explicó que estas acciones son necesarias para garantizar un suministro seguro y de calidad para todos los hogares de la capital. En ese marco, te revelamos a continuación en qué horario se darán estos trabajos para que puedas tomar medidas preventivas como almacenar agua en recipientes para no perjudicar a tu hogar.
Interrupción del servicio en Lurín
- Áreas afectadas: Urb. Ciudad Morales 1ra etapa, A.H. Guadulfo Silva, A.H. César Vallejo, Urb. la Virreyna, Lurín Pueblo, A.H. Nuevo Lurín 1ra, 2da, 3ra y 4ta etapa, A.H. Víctor Raúl Haya de la Torre, Asoc. La Barca, Asoc. El Barco, Asoc. Jahuay, Asoc. Suspiros, Asoc. Las Velas, La Estancia.
- Horario de corte: 8.00 a.m. a 8:00 p.m.
- Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.
- Sectores 464, 465, 467, 468, 469, 470.
Corte de agua en Comas
- Horario de corte: 12 m. a 8:00 p.m.
- Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.
- Sector 339.
- Áreas afectadas: P.J. La Libertad, A.H. Nueva Florida, A.H. Primavera y Manco Inca 11 y 12, A.H. Sol Naciente, A.H. Vista Alegre, P.J. Clorinda Málaga de Prado, P.J. Manco Inca, P.J. La Merced, P.J. Pampa Comas.
Sin agua este lunes en La Molina
- Áreas afectadas: Urb. Portada del Sol III etapa, Urb. Las Praderas de La Molina.
- Horario de corte: 11:00 a.m. a 11:00 p.m.
- Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.
- Sector 199.
En Santiago de Surco
- Áreas afectadas: Urb. El Dorado, Urb. Los Rosales, Urb. Chama, Urb. Higuereta. Cuadrante: Av. Pedro Ventura, Av. Higuereta, Av. Alfredo Benavides, Av. Aviación.
- Horario de corte: 12 m. a 9:00 p.m.
- Motivo de suspensión: Cambio de grifo contra incendio.
- Sector 64.
De esta manera, Sedapal reveló en sus redes sociales que tiene programado para este lunes, 1 de septiembre, un corte programado del servicio de agua potable en al menos tres distritos de la capital.