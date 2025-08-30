¡Por más de 8 horas! Corte de agua en Lima: Horarios y zonas afectadas este 1 de septiembre, por Sedapal

30/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención, usuarios! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha informado que este lunes, 1 de septiembre, se realizarán cortes programados de agua en varios distritos de la capital. Si vives en alguna de las zonas afectadas, asegúrate de conocer los horarios para evitar contratiempos y tomar las precauciones necesarias.

El mes de septiembre iniciará con una noticia que no dejará nada contento a los vecinos de Lima. Los residentes de algunas zonas de la capital enfrentarán una interrupción temporal del servicio de agua potable, debido a trabajos de mantenimiento en infraestructuras clave y la limpieza de reservorios.

La empresa estatal Sedapal explicó que estas acciones son necesarias para garantizar un suministro seguro y de calidad para todos los hogares de la capital. En ese marco, te revelamos a continuación en qué horario se darán estos trabajos para que puedas tomar medidas preventivas como almacenar agua en recipientes para no perjudicar a tu hogar.

Interrupción del servicio en Lurín

Áreas afectadas: Urb. Ciudad Morales 1ra etapa, A.H. Guadulfo Silva, A.H. César Vallejo, Urb. la Virreyna, Lurín Pueblo, A.H. Nuevo Lurín 1ra, 2da, 3ra y 4ta etapa, A.H. Víctor Raúl Haya de la Torre, Asoc. La Barca, Asoc. El Barco, Asoc. Jahuay, Asoc. Suspiros, Asoc. Las Velas, La Estancia.

8.00 a.m. a 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sectores 464, 465, 467, 468, 469, 470.

Corte de agua en Comas

Horario de corte: 12 m. a 8:00 p.m.

12 m. a 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 339.

Áreas afectadas: P.J. La Libertad, A.H. Nueva Florida, A.H. Primavera y Manco Inca 11 y 12, A.H. Sol Naciente, A.H. Vista Alegre, P.J. Clorinda Málaga de Prado, P.J. Manco Inca, P.J. La Merced, P.J. Pampa Comas.

Sin agua este lunes en La Molina

Áreas afectadas: Urb. Portada del Sol III etapa, Urb. Las Praderas de La Molina.

Urb. Portada del Sol III etapa, Urb. Las Praderas de La Molina. Horario de corte: 11:00 a.m. a 11:00 p.m.

11:00 a.m. a 11:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 199.

En Santiago de Surco

Áreas afectadas: Urb. El Dorado, Urb. Los Rosales, Urb. Chama, Urb. Higuereta. Cuadrante: Av. Pedro Ventura, Av. Higuereta, Av. Alfredo Benavides, Av. Aviación.

12 m. a 9:00 p.m. Motivo de suspensión: Cambio de grifo contra incendio.

Cambio de grifo contra incendio. Sector 64.

