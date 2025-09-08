Por servir un chilcano con una esquirla de vidrio: Indecopi multa a cevichería con más de 25 mil soles

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Lo que debía ser un momento de compartir y camaradería para Flora Machtynger pudo convertirse en una verdadera pesadilla. El pasado 15 de octubre del 2024, la mujer acudió a una cevichería donde pidió un chilcano de pescado. Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando encontró un pedazo de vidrio dentro de su plato lo cual le pudo causar serios daños hacia su salud y hasta quitarle la vida.

Indecopi multa a cevichería por servir un pedazo de vidrio

De acuerdo con su versión, la agraviada llamó a uno de los meseros para transmitirle su incomodidad por este hecho y señaló no haber recibido el mejor trato pese a las circunstancias. De inmediato, pidió el libro de reclamaciones para plasmar su protesta, pero pese a ello el local gastronómico le exigió pagar la cuenta de lo que había consumido.

Un mes después acudió a las oficinas del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) para asentar su denuncia exigiendo una sanción económica ejemplar y al pago de 50 mil soles de indemnización por poner en riesgo su salud. Ahora, el establecimiento Cevichería Carajito Picante E.I.R.L de La Libertad fue multado con un total de 5 Unidades Impositivas Tributarias o S/ 26.750.

Cevichería Carajito Picante deberá pagar una fuerte multa ante Indecopi.

La decisión fue tomada por la Secretaría Técnica de Indecopi donde señalaron que artículo 30 del Código de Protección y Defensa del Consumidor habría sido infringido por el local. Sin embargo, desestimaron el pago de la indemnización por lo que solo deberán abonar la penalización impuesta.

Descargo del restaurante

Recién en febrero de este 2025, los representantes del local gastronómico acudieron a las oficinas del organismo para hacer sus descargos. Pese a la versión de la consumidora, estos aseguraron que la presencia de la esquila de vidrio es prácticamente imposible que se diera ya que todos los insumos utilizados en su cocina vienen sellados.

Además, al momento del reclamo de la agraviada le ofrecieron cambiar el plato como parte de su protocolo y no en señal de culpabilidad. A eso se le suma que en el momento en que se dio el hecho ofrecieron trasladar a la mujer a una clínica cercana para verificar cualquier tipo de afectación a su salud.

Sin embargo, este ofrecimiento fue rechazado por la clienta. Por último, agregaron que el plato había sido consumido en casi un 80 % por lo que pusieron en duda la versión de la agraviada.

De esta manera, Indecopi multó a la Cevichería Carajito Picante E.I.R.L de La Libertad por haber servido un plato de chilcano con una esquirla de vidrio en su interior.