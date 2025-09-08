Alejandro Toledo fue trasladado a clínica en Surco: INPE informa que expresidente pasará por cita médica

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó, este lunes, sobre el traslado del expresidente Alejandro Toledo desde el penal de Barbadillo hacia una clínica en el distrito de Surco; ello con la finalidad de que Toledo pase por una cita médica ya programada.

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el organismo adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) anunció el traslado realizado en horas de la mañana de este lunes 8 de septiembre.

"En cumplimiento de la resolución del Tribunal Constitucional, el interno Alejandro Toledo fue trasladado hoy a la clínica San Pablo para una cita médica programada", se lee en la publicación realizada este lunes 8 de septiembre.

Nota en desarrollo...