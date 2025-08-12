Tensiones entre Perú y Colombia: "Petro busca provocarnos para crear un conflicto", asegura excanciller

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El exministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Rodríguez Mackay, en entrevista con Exitosa, aseguró que la colocación de una bandera colombiana en territorio peruano, responde a un intento del presidente Gustavo Petro de generar un conflicto contra nuestro país.

Excanciller y sus fuertes palabras

En diálogo con Manuel Rosas para Exitosa Perú, el excanciller separó Colombia en dos grupos, la de Petro y la de "el lindo país y pueblo cafetero", señalando que la primera está "buscando sistemáticamente provocar" a nuestro Gobierno.

Recordó en primer lugar el sobrevuelo de una aeronave militar del país vecino sobre cielo soberano peruano, también la presencia de canoas con soldados y marinos de la nación del norte, finalizando con la colocación de la bandera extranjera en Santa Rosa.

"Todos estos escenarios son para provocar una reacción en el Perú que pueda producir lo que Petro está buscando desde siempre, crear un conflicto, señalar un punto de quiebre y dejar como legado de su país llevar al Perú a la Corte de la Haya", declaró.

Precandidato a presidencia de Colombia fue quien colocó bandera en Santa Rosa

El precandidato presidencial de Colombia, Daniel Quintero, fue quien colocó, el último lunes 11 de agosto, la bandera colombiana en el distrito de Santa Rosa, ubicada en Loreto. A través de un video, el exalcalde de Medellín aseguró el distrito es "territorio colombiano".

A través de su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el exalcalde de Medellín expuso orgulloso su actuación en territorio peruano. En su publicación, adjuntó un video de su recorrido hasta la isla Santa Rosa y todo el proceso para izar la bandera colombiana.

Nos quitaron Panamá, nos quitaron San Andrés. No voy a permitir que nos quiten el Amazonas. Santa Rosa es Colombia. 🇨🇴 pic.twitter.com/rQnxpTxfdK — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) August 12, 2025

"Nos quitaron Panamá, nos quitaron San Andrés. No voy a permitir que nos quiten el Amazonas. Santa Rosa es Colombia", escribió como descripción, este martes 12 de agosto.

Congresista Cavero envía mensaje a Petro

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, el parlamentario Alejandro Cavero envió directamente un mensaje al presidente de Colombia luego de haberse denunciado desde Santa Rosa, la colocación de la bandera colombiana en territorio peruano, presuntamente como "acto de provocación".

"Decirle bien clarito al señor Petro que pare, que no se le ocurra cruzar el Rubicón porque va a encontrarse con un pueblo que está dispuesto a defender su soberanía con sudor, con lágrimas y con sangre", dijo a la prensa, este lunes 11 de agosto.

De tal modo, Cavero fue enfático al pedirle a Gustavo Petro que pare con dichos actos que generan más tensión entre Perú y Colombia. Según precisó, el Estado peruano deberá responder firme y contundentemente no solo por este último hecho, sino por los actos anteriores que también contribuyen a que se genere un posible conflicto, "Que no se pase de la raya", indicó,

Es así, que el excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay acusó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, de buscar generar un conflicto con el Gobierno peruano.