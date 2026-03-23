Precio del DÓLAR HOY, 23 de marzo: ¿Cuál es el tipo de cambio para este inicio de semana?

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El tipo de cambio en el Perú inicia la semana con un comportamiento estable, luego de varios días marcados por ligeras fluctuaciones. La divisa estadounidense se mantiene sin mayores sobresaltos, generando atención en el mercado y entre ciudadanos que realizan operaciones en moneda extranjera.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio del dólar se ubica en 3.469 para la compra y 3.577 para la venta. Estos valores no han presentado variaciones desde el último sábado, consolidando así una tendencia de estabilidad.

Este panorama contrasta con lo ocurrido en días previos, cuando el tipo de cambio registró movimientos tanto al alza como a la baja. Estas variaciones estuvieron influenciadas por factores externos, como el contexto económico internacional, así como por elementos internos vinculados al desempeño de la economía local.

Precio del dólar hoy

En ese sentido, especialistas señalan que la actual estabilidad respondería a un equilibrio entre la oferta y la demanda de dólares en el mercado. Asimismo, indican que existe una menor presión cambiaria en comparación con jornadas anteriores, lo que permite que la cotización se mantenga sin cambios significativos.

Pese a este escenario, no se descarta que el dólar vuelva a mostrar fluctuaciones en los próximos días. Factores como decisiones económicas globales o eventos locales podrían influir nuevamente en su comportamiento, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a cualquier variación.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este lunes 16 de marzo de 2026 tienes pensado comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar cuidadosamente el tipo de cambio antes de realizar cualquier operación. Ten en cuenta que los precios pueden variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Estar bien informado te permitirá tomar decisiones más acertadas con tu dinero.

Además de consultar los precios disponibles en diferentes entidades, es importante considerar fuentes oficiales del Estado. Esto ayuda a tener información confiable y evita depender únicamente de cotizaciones no verificadas que podrían variar durante el día. Mantenerse actualizado es clave para planificar compras, pagos internacionales o cualquier transacción en dólares, especialmente si manejas montos significativos.

De esta manera, el dólar se mantiene firme al inicio de la semana, ofreciendo un respiro temporal tras jornadas de incertidumbre, mientras el mercado permanece expectante frente a los próximos movimientos del tipo de cambio.