Precio del dólar hoy: Así cotiza el tipo de cambio este sábado 21 de marzo

21/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El tipo de cambio en Perú vuelve a captar la atención de ciudadanos, empresarios y analistas financieros en el inicio del fin de semana. La cotización del dólar mantiene una dinámica marcada por ligeras variaciones, reflejando un escenario de cautela en los mercados y expectativas frente a factores tanto internos como internacionales.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio del dólar hoy, sábado 21 de marzo, se ubica en 3.469 soles para la compra y 3.477 soles para la venta . Estos valores sirven como referencia oficial en medio de una jornada sin actividad bancaria regular.

Durante la última semana, la moneda estadounidense ha mostrado un comportamiento relativamente estable, aunque con leves subidas y retrocesos. Estas fluctuaciones responden a la incertidumbre global, así como a movimientos en los mercados internacionales que influyen directamente en economías emergentes como la peruana.

En el ámbito local, factores como la demanda de dólares por parte de empresas importadoras y la cautela de inversionistas también han incidido en la evolución del tipo de cambio. A ello se suma la expectativa por decisiones económicas clave que podrían marcar la tendencia en las próximas semanas.

Pese a estas variaciones, el sol peruano ha logrado sostener cierta estabilidad frente al dólar, evitando movimientos bruscos. Este equilibrio es observado de cerca por especialistas, quienes consideran que el mercado cambiario se mantiene sensible ante cualquier anuncio económico relevante a nivel global.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este lunes 16 de marzo de 2026 tienes pensado comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar cuidadosamente el tipo de cambio antes de realizar cualquier operación. Ten en cuenta que los precios pueden variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Estar bien informado te permitirá tomar decisiones más acertadas con tu dinero.

Además de consultar los precios disponibles en diferentes entidades, es importante considerar fuentes oficiales del Estado. Esto ayuda a tener información confiable y evita depender únicamente de cotizaciones no verificadas que podrían variar durante el día. Mantenerse actualizado es clave para planificar compras, pagos internacionales o cualquier transacción en dólares, especialmente si manejas montos significativos.

En ese contexto, se recomienda a la población y a los agentes económicos mantenerse informados sobre la evolución del tipo de cambio. Si bien las variaciones han sido moderadas, el comportamiento del dólar continúa siendo un indicador clave para la toma de decisiones financieras en el país.