Precio del DÓLAR HOY, 20 de marzo: Así cotiza el tipo de cambio en el cierre de la semana

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precio del dólar en Perú vuelve a captar la atención este viernes 20 de marzo, en medio de un contexto marcado por constantes variaciones en el tipo de cambio. Durante los últimos días, la divisa estadounidense ha mostrado un comportamiento inestable, generando expectativa en el mercado local.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el dólar se cotiza hoy en 3.447 para la compra y 3.554 para la venta. Estos valores reflejan una nueva fluctuación dentro de un escenario que viene alternando entre ligeras alzas y bajas.

A lo largo de la última semana, el tipo de cambio no ha logrado consolidar una tendencia clara, registrando movimientos moderados que responden tanto a factores internos como externos. Esta dinámica ha mantenido en alerta a inversionistas, empresas y ciudadanos que dependen del comportamiento del dólar.

Especialistas indican que estas variaciones pueden estar vinculadas a la incertidumbre en los mercados internacionales, así como a ajustes en la demanda de divisas en el ámbito local. Aunque los cambios no son drásticos, sí evidencian un mercado sensible a cualquier estímulo económico.

Precio del dólar hoy, 20 de marzo

En el día a día, estas oscilaciones impactan directamente en el bolsillo de los peruanos, especialmente en productos importados y servicios dolarizados. Las empresas, por su parte, suelen adaptar sus estrategias para mitigar riesgos ante posibles variaciones del tipo de cambio.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este lunes 16 de marzo de 2026 tienes pensado comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar cuidadosamente el tipo de cambio antes de realizar cualquier operación. Ten en cuenta que los precios pueden variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Estar bien informado te permitirá tomar decisiones más acertadas con tu dinero.

Además de consultar los precios disponibles en diferentes entidades, es importante considerar fuentes oficiales del Estado. Esto ayuda a tener información confiable y evita depender únicamente de cotizaciones no verificadas que podrían variar durante el día. Mantenerse actualizado es clave para planificar compras, pagos internacionales o cualquier transacción en dólares, especialmente si manejas montos significativos.

Es así que, el dólar presenta una jornada más de fluctuaciones dentro de una semana marcada por la inestabilidad. Si bien no se registran cambios bruscos, el mercado permanece atento a cualquier señal que pueda definir una tendencia más clara en los próximos días.